Jugó un Mundial, fue futbolista de Boca por 6 horas y un accidente le hizo perder una pierna y retirarse: “Nunca me di por vencido”

La carrera de Darío Silva estuvo cargada de particularidades y el delantero supo dejar su huella en cada equipo que representó. Su capacidad ofensiva lo llevó a ser una pieza fija en la Selección de Uruguay para luego repartir sus goles en el viejo continente.

Detrás de su extravagante carrera, su retiro también fue especial. Una situación familiar lo llevó a tomar la decisión de rescindir su contrato con un club de la Premier League y, meses después, a los 33 años, un grave accidente le cerró las puertas del fútbol profesional para siempre.

Aunque nunca se separó del deporte que lo hizo brillar, el oriundo del departamento de Treinta y Tres debió dar un giro de 180° en su vida y allí incursionó en otras disciplinas para mantenerse activo y convertirse en un ejemplo de perseverancia.

El paso fugaz de Darío Silva por Boca Juniors

Antes de saltar al profesionalismo, el atacante la rompió en el Sudamericano Sub 20 de 1991 y la Celeste consiguió el boleto al Mundial de la categoría. Sin embargo, una reacción de Silva complicó los primeros pasos de su carrera por una fuerte sanción.

Es que, ante España en la cita Mundialista, el delantero le bajó la mano en dos oportunidades al árbitro suizo Daniel Roduit, que iba a expulsar a uno de sus compañeros. Así, la roja también recayó sobre él y FIFA lo suspendió por un año sin poder jugar en el fútbol uruguayo.

Allí, a través de su representante, surgió la chance de jugar en Boca. Incluso, llegó estampar su firma: “Recuerdo que firmé el contrato a las 12 y seis horas más tarde rompimos el contrato porque llegamos a un acuerdo que me pareció más factible. Defensor Sporting era un equipo importante en Uruguay”.

Publicidad

Publicidad

Defensor Sporting, el puntapié inicial de una carrera destacada

Darío Silva en el Mundial 2002. (Foto: Getty)

En La Viola dio sus primeros pasos y demostró rápidamente su potencial, que le sirvió para dar el salto a Peñarol. En el Carbonero, con 35 goles en 56 partidos, captó la atención de los clubes de Europa, dónde inició una extensa carrera desde 1995.

Desembarcó en Cagliari, dónde jugó tres años y volvió a brillar para abrirse puertas en España. Representó a Espanyol en un ciclo breve para convertirse en ídolo de Málaga antes de pasar por Sevilla. Su aventura en el viejo continente terminó en la Premier League, dónde vistió los colores de Portsmouth en la 2005-06.

Publicidad

Publicidad

En paralelo, Silva lograba meterse en la historia de la Selección de Uruguay a base de buenos rendimientos y algún que otro escándalo. Jugó el Mundial de Corea-Japón 2002, una Copa Confederaciones y la Copa América 2004. Cerró su ciclo en la Celeste con 14 goles en 49 partidos.

El accidente que le cambió la vida a Darío Silva

Mientras trabajaba para asentarse en la Premier League, su padre se enfermó y el uruguayo tomó la decisión de retirarse con 33 años para poder acompañarlo en ese momento complicado. Así, rescindió con Portsmouth sin saber en ese momento que su vida cambiaría posteriormente ese mismo año.

En septiembre de 2006, Darío Silva conducía su camioneta en compañía de los exjugadores Elbio Papa y Dardo Pereira. El atacante perdió el control y salió disparado, impactando contra un poste de luz que le causó una fractura de cráneo y una aún más grave en su pierna derecha, que le costaría la amputación.

Publicidad

Publicidad

En entrevista con Marca, Silva contó detalles sobre el momento en el que se enteró que había perdido la extremidad: “Estaba solo, y como yo iba con dos amigos en el momento del accidente, pensé que estaba en la casa de uno de ellos. Pero he ido muchas veces a esa casa y la casa no era de esa manera, ni tenía esas camas. Me preocupé un poco y me bajé de la cama para ver dónde estaba. Gracias a Dios bajé con el pie izquierdo, cosa que nunca hago”.

“Me puse la zapatilla izquierda y cuando me fui a poner la derecha me pregunté que pasaba que no enganchaba la zapatilla. Ahí miré y me di cuenta que me faltaba algo. Entonces vi una ambulancia por la ventana, que estaba abierta. Ahí me di cuenta de que había tenido un accidente. No me había percatado hasta ese momento”, completó sobre el duro momento.

Cómo se reinventó y continuó ligado al deporte

Con la garra y actitud que siempre lo caracterizaron, Silva dio vuelta la página y comenzó un nuevo capítulo en su vida. El accidente, lejos de limitarlo, le dio más hambre de gloria y se puso como objetivo participar en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012.

Publicidad

Publicidad

Esta vez, el exdelantero buscaba representar a Uruguay en remo, precisamente en la categoría single scull. Aquella clasificación nunca llegó, pero transitar esa preparación lo ayudó a mantenerse activo y demostrarse que nada estaba perdido.

Darío Silva y Dely Valdés, legendaria dupla ofensiva de Málaga, se reencontraron este año para presentar la nueva camiseta del equipo español. (Foto: Málaga).

Tuvo una etapa como representante de futbolistas, pero luego se volcó al scouting, actividad que practica poniendo sus ojos en futuras estrellas sudamericanas para Cádiz: “Empecé después de 2010, después del Mundial. Y ya que estaba en Europa, aprovechaba. Venían muchos jugadores de fútbol. A partir de ahí apareció el Cádiz y dejé de representar jugadores, y me dediqué exclusivamente a buscarle jugadores al club”.

Publicidad

Publicidad

El fútbol nunca quedó de lado. En alguna oportunidad incluso supo mostrarse en partidos de exhibición o a beneficio en los que participó con la pierna ortopédica que le permitió volver a mostrar su talento y hasta marcar goles en estos eventos. Poco después del accidente, Silva soltó una frase que aún la mantiene como lema: “Nunca me di por vencido. Como era en la cancha, soy en la vida. Además, no recuerdo el pasado, sino el presente”.

ver también Jugó en el Manchester City de Guardiola, Scaloni lo llevó a la Selección Argentina y podría llegar al Brasileirao con 28 años