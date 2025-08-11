Mientras Lamine Yamal gana 31 millones en Barcelona, esto cobra Erling Haaland en Manchester City

Al igual que ocurre en absolutamente todos los deportes, y más aún en la elite de cada uno de ellos, el fútbol sufrió un fuertísimo incremento en los beneficios económicos. Debido a la globalización, la enorme cantidad de patrocinios que arribaron en estos años y a la televisación, los ingresos financieros son cada vez más altos y eso también repercute en cada uno de los jugadores.

Lo cierto es que ya se conocía con exactitud el monto que percibe uno de los mejores futbolistas del mundo en la actualidad, pese a que solo tiene 18 años. Lamine Yamal tiene un sueldo exacto de 31.274.386 dólares por año, luego de haber renovado su contrato que incluyó una importante actualización salarial debido a que su anterior vínculo era de juvenil acorde a su edad.

Sin embargo, el chico sensación que deslumbra a todos por su tremendo desempeño en Barcelona, tiene una particularidad en el convenio que tiene vigente. A diferencia de la mayoría, cuenta con una base de 19.244.888 dólares de manera asegurada, que se amplía en otros 12.029.498 dólares en caso de cumplir ciertos objetivos que son relativamente sencillos de alcanzar.

En contraparte, Erling Haaland tiene un salario de 36.009.910 dólares de forma anualizada. Distinto al joven español, el delantero noruego percibe dicho monto cada 365 días sin necesidad de dividir la cifra en dos números diferentes. Es así como, si se tiene en cuenta la totalidad de ambos montos, el nórdico está claramente por encima del perteneciente al elenco catalán.

Erling Haaland, delantero noruego que se desempeña en Manchester City.

Un dato relevante a resaltar es que Haaland es el futbolista mejor pago del Manchester City. Desde su llegada a la institución, el ex Borussia Dortmund se convirtió en el jugador con el sueldo más elevado de todo el plantel y, dentro de la cancha, se encargó de devolver dicha inversión a base goles en las distintas competiciones que disputa el equipo de Pep Guardiola.

Los números de Erling Haaland en Manchester City

A mediados de 2022, Manchester City desembolsó 60 millones de euros para quedarse con el goleador del momento. Desde su debut en el conjunto británico, Erling Haaland jugó un total de 146 encuentros oficiales entre los que convirtió 124 goles y repartió 21 asistencias. Además, conquistó 6 títulos: una UEFA Champions League y dos Premier League, entre los más destacados.

