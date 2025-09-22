¿Quién ganó más veces el Balón de Oro: Messi o Cristiano Ronaldo?

Desde el 2007 y hasta 2023, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo fueron los dos futbolistas que dominaron el mundo, por lo que año tras año pelearon por quedarse con el Balón de Oro. Tal es así que el argentino y el portugués son los dos máximos ganadores históricos de este galardón.

Con nominaciones consecutivas por 15 años, el argentino y el portugués marcaron un hito en este galardón, que en este periodo de tiempo solamente pudo ser ganado por otros dos jugadores, como el croata Luka Modric en la edición 2018 y el francés Karim Benzema en 2022.

Quien es el máximo ganador de la historia del Balón de Oro es el argentino Lionel Messi, ya que se quedó con el galardón en ocho oportunidades. Una particularidad es que también cuenta con un hito, debido a que es el único jugador en ganarlo en cuatro ocasiones consecutivas.

Por su parte, Cristiano Ronaldo es el segundo máximo ganador de este galardón, que comenzó a entregarse en 1956. El portugués cosechó cinco veces este premio, y lo hizo jugando para dos equipos diferentes, ya que el primero fue en Manchester United y los restantes en Real Madrid.

Los 8 Balones de Oro que ganó Lionel Messi

2009 (Barcelona)

2010 (Barcelona)

2011 (Barcelona)

2012 (Barcelona)

2015 (Barcelona)

2019 (Barcelona)

2021 (PSG)

2023 (Inter Miami)

Leo, al recibir su último reconocimiento en 2023, luego de ser campeón del Mundo. (Foto: Getty)

Los 5 Balones de Oro que ganó Cristiano Ronaldo

2008 (Manchester United)

2013 (Real Madrid)

2014 (Real Madrid)

2016 (Real Madrid)

2017 (Real Madrid)

Cristiano, en el Bernabéu, con su colección de premios tras la conquista en 2017. (Foto: Getty).

