Argentinos Juniors vs. Racing por el Torneo Clausura: ¡Formaciones confirmadas!

Argentinos Juniors recibe a Racing, este domingo desde las 16.15 en el estadio Diego Armando Maradona, por la sexta fecha de la zona A del Torneo Clausura. Ambos equipos intentarán sumar para acercarse a puestos de clasificación a los playoffs. El árbitro del encuentro es Pablo Dóvalo y la transmisión se encuentra a cargo de ESPN Premium.

El Bicho aspira a hacerse fuerte de local para recuperarse de la derrota 1-0 que sufrió ante Huracán en última fecha y lo lo condenó a cortar un invicto de tres fechas. Marcha 12° con cinco unidades, por lo que la necesidad de cosechar puntos se vuelve urgente para que los puestos de playoffs no se le escapen.

Por su parte, Racing llega con el envión anímico de clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores, venciendo agónicamente a Peñarol en Avellaneda. No obstante, la Academia no puede quitar de vista el plano local: se ubica anteúltimo con tan solo cuatro unidades. Y ante la urgencia de puntos, vale recordar que en La Paternal deberá lidiar con la ausencia de su entrenador Gustavo Costas, quien fue sancionado por cuatro fechas tras ser expulsado ante Tigre.

El once titular de Argentinos Juniors vs. Racing

Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Tobías Ramírez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Juan José Cardozo, Alan Lescano, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz; Tomás Molina y Matías Giménez.

La formación de Racing vs. Argentinos Juniors

Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Facundo Mura; Santiago Solari, Adrián Martínez y Adrián Balboa.

Argentinos Juniors vs. Racing: minuto a minuto

