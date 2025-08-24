Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol argentino

Argentinos Juniors vs. Racing por el Torneo Clausura: ¡Formaciones confirmadas!

En un duelo de necesitados, el Bicho recibe a una Academia impulsada por el envión anímico de la Copa Libertadores.

Por Bruno Carbajo

Argentinos y Racing se miden en La Paternal.
© @ttomasmolina/GettyArgentinos y Racing se miden en La Paternal.

Argentinos Juniors recibe a Racing, este domingo desde las 16.15 en el estadio Diego Armando Maradona, por la sexta fecha de la zona A del Torneo Clausura. Ambos equipos intentarán sumar para acercarse a puestos de clasificación a los playoffs. El árbitro del encuentro es Pablo Dóvalo y la transmisión se encuentra a cargo de ESPN Premium.

El Bicho aspira a hacerse fuerte de local para recuperarse de la derrota 1-0 que sufrió ante Huracán en última fecha y lo lo condenó a cortar un invicto de tres fechas. Marcha 12° con cinco unidades, por lo que la necesidad de cosechar puntos se vuelve urgente para que los puestos de playoffs no se le escapen.

Por su parte, Racing llega con el envión anímico de clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores, venciendo agónicamente a Peñarol en Avellaneda. No obstante, la Academia no puede quitar de vista el plano local: se ubica anteúltimo con tan solo cuatro unidades. Y ante la urgencia de puntos, vale recordar que en La Paternal deberá lidiar con la ausencia de su entrenador Gustavo Costas, quien fue sancionado por cuatro fechas tras ser expulsado ante Tigre.

El once titular de Argentinos Juniors vs. Racing

Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Tobías Ramírez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Juan José Cardozo, Alan Lescano, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz; Tomás Molina y Matías Giménez.

La formación de Racing vs. Argentinos Juniors

Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Facundo Mura; Santiago Solari, Adrián Martínez y Adrián Balboa.

Argentinos Juniors vs. Racing: minuto a minuto

Publicidad
La fuerte decisión de Xabi Alonso con Franco Mastantuono para Real Madrid vs. Real Oviedo por LaLiga

ver también

La fuerte decisión de Xabi Alonso con Franco Mastantuono para Real Madrid vs. Real Oviedo por LaLiga

Un grande de la Premier League ofertó 50 millones para fichar a Nico Paz: los detalles

ver también

Un grande de la Premier League ofertó 50 millones para fichar a Nico Paz: los detalles

bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Las acusaciones de Conmebol a Independiente y U de Chile tras los descargos por la barbarie en Copa Sudamericana

jpasman
toti pasman

"River pasó a lo Boca y los hinchas se dieron cuenta que los penales tienen un lindo gusto"

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
Boca vs. Banfield por el Torneo Clausura: hora, canal y formaciones
Boca Juniors

Boca vs. Banfield por el Torneo Clausura: hora, canal y formaciones

Con dos figuras en duda, Gallardo planea una formación de River con varios cambios vs. Lanús
River Plate

Con dos figuras en duda, Gallardo planea una formación de River con varios cambios vs. Lanús

Insólito momento en el Clausura: con 17 años y un minuto en Primera, se convirtió en el capitán más joven de la historia de su equipo
Fútbol Argentino

Insólito momento en el Clausura: con 17 años y un minuto en Primera, se convirtió en el capitán más joven de la historia de su equipo

Mastantuono, titular en Real Madrid vs. Real Oviedo
Fútbol europeo

Mastantuono, titular en Real Madrid vs. Real Oviedo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo