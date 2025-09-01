Así quedaron la tabla y los cruces de octavos de final del Torneo Clausura al culminar la fecha 7

Este lunes llegó a su fin la séptima fecha del Torneo Clausura y dejó movimientos importantes tanto en la tabla como en los posibles cruces de playoffs. De a poco, las zonas comienzan a tomar forma y empiezan a perfilarse los equipos que lucharán por uno de los ocho boletos a los octavos de final.
El cierre de la jornada estuvo protagonizado por dos partidos. En primer turno, Gimnasia superó 1-0 a Atlético Tucumán en el Bosque, en un encuentro marcado por los cortes de luz sobre el final, y con el triunfo se metió en zona de clasificación. Más tarde, Godoy Cruz dio la sorpresa en Vicente López al vencer 3-1 a Platense.
En lo más alto, los líderes de cada grupo lograron consolidarse. En la Zona A, Barracas Central se mantuvo en la cima, con 14 puntos, tras su valiosa victoria 2-1 frente a Newell’s, mientras que en la Zona B, River sigue firme como puntero con 15 unidades luego de derrotar 2-0 a San Martín de San Juan. Boca (3°) y San Lorenzo (4°), con 12 puntos, permanecen cómodos en los puestos de arriba, a diferencia de Racing (14°) e Independiente (15°), que no levantan cabeza.
Vale recordar que el formato de clasificación es idéntico al del Torneo Apertura: los ocho mejores de cada zona avanzarán a los playoffs de octavos de final, enfrentándose en duelos cruzados (1° vs. 8°, 2° vs. 7°, 3° vs. 6° y 4° vs. 5°), con la localía a favor de los primeros cuatro de cada grupo. Con este panorama, las tablas y los hipotéticos cruces comienzan a generar expectativa.
Así está la tabla de posiciones del Torneo Clausura tras la fecha 7
Cómo serían hoy los cruces de octavos de final
- Barracas Central vs. Atlético Tucumán
- Central Córdoba vs. Lanús
- Boca Juniors vs. Gimnasia
- Unión vs. Rosario Central
- River vs. Banfield
- Vélez vs. Huracán
- Riestra vs. Estudiantes
- San Lorenzo vs. Defensa y Justicia
Así se mantiene la tabla anual 2025
- River 46 (Libertadores)
- Boca 45 (Libertadores)
- Rosario Central 45 (Libertadores – Fase Previa)
- Argentinos Juniors 41 (Sudamericana)
- Barracas Central 40 (Sudamericana)
- San Lorenzo 39 (Sudamericana)
- Huracán 38 (Sudamericana)
- Deportivo Riestra 37 (Sudamericana)
- Tigre 35 (Sudamericana)
- Independiente Rivadavia 35
- Estudiantes de La Plata 33
- Independiente 32
- Racing 32
- Platense (17°) está clasificado a la Libertadores por ser campeón del Torneo Apertura 2025.
Con una quinta bandeja, el ambicioso proyecto de River para llevar a cabo una nueva ampliación del Estadio Monumental
Fue figura en Boca, perdió la final de Madrid ante River, Guillermo lo quiso en Vélez y finalmente jugará en la segunda de España