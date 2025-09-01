Es tendencia:
Así quedaron la tabla y los cruces de octavos de final del Torneo Clausura al culminar la fecha 7

River y Barracas se consolidaron en la cima, Boca y San Lorenzo disfrutan de una posible localía y los de Avellaneda miran desde lejos; así se perfilan los playoffs.

Por Bruno Carbajo

River y Boca, líderes de la tabla anual.
Este lunes llegó a su fin la séptima fecha del Torneo Clausura y dejó movimientos importantes tanto en la tabla como en los posibles cruces de playoffs. De a poco, las zonas comienzan a tomar forma y empiezan a perfilarse los equipos que lucharán por uno de los ocho boletos a los octavos de final.

El cierre de la jornada estuvo protagonizado por dos partidos. En primer turno, Gimnasia superó 1-0 a Atlético Tucumán en el Bosque, en un encuentro marcado por los cortes de luz sobre el final, y con el triunfo se metió en zona de clasificación. Más tarde, Godoy Cruz dio la sorpresa en Vicente López al vencer 3-1 a Platense.

En lo más alto, los líderes de cada grupo lograron consolidarse. En la Zona A, Barracas Central se mantuvo en la cima, con 14 puntos, tras su valiosa victoria 2-1 frente a Newell’s, mientras que en la Zona B, River sigue firme como puntero con 15 unidades luego de derrotar 2-0 a San Martín de San Juan. Boca (3°) y San Lorenzo (4°), con 12 puntos, permanecen cómodos en los puestos de arriba, a diferencia de Racing (14°) e Independiente (15°), que no levantan cabeza.

Vale recordar que el formato de clasificación es idéntico al del Torneo Apertura: los ocho mejores de cada zona avanzarán a los playoffs de octavos de final, enfrentándose en duelos cruzados (1° vs. 8°, 2° vs. 7°, 3° vs. 6° y 4° vs. 5°), con la localía a favor de los primeros cuatro de cada grupo. Con este panorama, las tablas y los hipotéticos cruces comienzan a generar expectativa.

Así está la tabla de posiciones del Torneo Clausura tras la fecha 7

Cómo serían hoy los cruces de octavos de final

  • Barracas Central vs. Atlético Tucumán
  • Central Córdoba vs. Lanús
  • Boca Juniors vs. Gimnasia
  • Unión vs. Rosario Central
  • River vs. Banfield
  • Vélez vs. Huracán
  • Riestra vs. Estudiantes
  • San Lorenzo vs. Defensa y Justicia
Así se mantiene la tabla anual 2025

  1. River 46 (Libertadores)
  2. Boca 45 (Libertadores)
  3. Rosario Central 45 (Libertadores – Fase Previa)
  4. Argentinos Juniors 41 (Sudamericana)
  5. Barracas Central 40 (Sudamericana)
  6. San Lorenzo 39 (Sudamericana)
  7. Huracán 38 (Sudamericana)
  8. Deportivo Riestra 37 (Sudamericana)
  9. Tigre 35 (Sudamericana)
  10. Independiente Rivadavia 35
  11. Estudiantes de La Plata 33
  12. Independiente 32
  13. Racing 32
  • Platense (17°) está clasificado a la Libertadores por ser campeón del Torneo Apertura 2025.
