Torneo Clausura

Con Boca y River a un paso, los cinco equipos que ya se aseguraron la clasificación a los playoffs del Torneo Clausura

En plena crisis institucional, San Lorenzo se sumó a la lista tras igualar sin goles ante Rosario Central en condición de visitante.

Por Lautaro Toschi

San Lorenzo clasificó a los playoffs del Torneo Clausura
El pasado viernes comenzó la fecha 15 del Torneo Clausura, la anteúltima de la temporada regular y las definiciones ya empiezan a darse. En esta jornada se pueden concretar clasificaciones a los playoffs y también descensos. Rosario Central y San Lorenzo se vieron las caras en el Gigante de Arroyito, el partido terminó 0 a 0 y los de Boedo aseguraron su lugar en la siguiente instancia.

De esta manera, San Lorenzo es el quinto clasificado a los playoffs y la curiosidad es que todos ellos -hasta el momento- son de la Zona B: Rosario Central, Deportivo Riestra, Lanús, Vélez y ahora el equipo de Damián Ayude. Cabe destacar que en la Zona A la paridad es absoluta y la diferencia entre el líder y el undécimo es de apenas cuatro puntos, por lo que todo se definirá en la última jornada de la temporada regular.

¿Qué necesitan River y Boca para sellar su clasificación a octavos de final?

Si Boca gana o empata en el Superclásico se clasificará a los octavos de final del Torneo Clausura. Los de Úbeda son líderes con 23 unidades, por lo que con un punto más sella su clasificación, ya que varios de sus perseguidores jugarán entre sí en esta jornada y dejarán puntos en el camino.

Por su parte, River también sellará su clasificación a octavos de final del Torneo Clausura con una victoria o un empate ante Boca. Los de Gallardo están en en la sexta posición de la Zona B, pero tienen tres puntos más que el séptimo, cuatro más que el octavos y cinco más que el noveno. De ganar, pasará a San Lorenzo y quedará quinto.

¿Cuándo y dónde se juega el Superclásico?

El duelo entre Boca y River se disputará el próximo domingo 9 de noviembre a partir de las 16.30 horas en La Bombonera. Nicolás Ramírez será el árbitro del encuentro y el mismo se podrá ver a través de TNT Sports o de ESPN Premium.

DATOS CLAVE

  • San Lorenzo se convirtió en el quinto clasificado a los playoffs tras empatar 0 a 0 contra Rosario Central.
  • El Superclásico entre Boca y River se jugará el domingo 9 de noviembre a las 16.30 horas en La Bombonera.
  • El árbitro para el duelo entre Boca y River será Nicolás Ramírez.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

