Tras el empate ante Boca, Racing recupera a una pieza clave para Costas de cara a la Copa Libertadores

Racing igualó frente a Boca por la fecha 4 del Torneo Clausura, se encuentra en la 11ma posición de la Zona A y, por el momento, está afuera de la zona de Playoffs, aunque posee la misma cantidad de unidades que Independiente Rivadavia, el último equipo que estaría ingresando la próxima ronda del certamen.

Después de lo que fue el clásico en La Bombonera, donde Gustavo Costas no quedó conforme con la actuación del árbitro Nicolás Ramírez, a quien acusó de inclinar la cancha hasta que llegara el empate de Milton Giménez, el entrenador puso el foco en lo que será el primero de los partidos correspondientes a los octavos de final de la Copa Libertadores contra Peñarol.

Este martes, en Uruguay, la Academia afrontará el primer cruce ante el Manya, que no será nada sencillo, y de cara a lo que será la formación con la que pisará el césped del Estadio Campeón del Siglo, la decisión más difícil la tendrá el propio Costas, ya que deberá definir si le dará rodaje a Gabriel Arias o mantendrá a Facundo Cambeses, que tuvo una gran actuación frente al Xeneize.

Arias se perdió los últimos tres partidos debido a un desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda, que se originó el domingo 20 de julio en lo que fue el triunfo, en Córdoba, frente a Belgrano. Si bien en el empate ante Boca fue suplente, durante la semana había dialogado con el DT para atajar, algo que finalmente no ocurrió porque decidieron preservarlo para el certamen internacional, el gran objetivo del año que tienen los de Avellaneda.

Gabriel Arias se recuperó de un desgarro.

Todos los lesionados de Racing

Matías Zaracho : sufrió un desgarro grado 2 en el recto anterior izquierdo.

: sufrió un desgarro grado 2 en el recto anterior izquierdo. Bruno Zuculini : desgarro en el bíceps femoral izquierdo.

: desgarro en el bíceps femoral izquierdo. Gastón Martirena: desgarro en el recto anterior derecho.

¿Cuándo juega Racing vs. Peñarol por la Copa Libertadores?

La serie de los octavos de final de la Copa Libertadores comenzará el martes 12 de agosto, a las 21:30, en el Estadio Campeón del Siglo. Allí, Peñarol recibirá a Racing. La revancha se disputará una semana más tarde, es decir, el martes 19 del mismo mes y también a las 21:30, pero en el Estadio Presidente Perón.

