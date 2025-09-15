Di María explicó por qué se siente “en falta” con Miguel Russo: “Él me entendió”

Luego del empate 1 a 1 contra Boca, en el que marcó un gol olímpico en el primer tiempo, el delantero de Rosario Central, Ángel Di María, habló con la transmisión de ESPN, en donde además de lamentar la lesión que sufrió Alejo Véliz, confesó que se siente “en falta” con el entrenador del Xeneize, Miguel Ángel Russo.

Es que, en la entrevista post partido, el ‘Fideo’ comentó que tuvo una charla con Russo en el Mundial de Clubes y en la misma le dijo que se sintió en falta, ya que habían hablado el año pasado para su regreso al Canalla tras la Copa América, pero finalmente esto no ocurrió debido a que renovó su contrato con Benfica.

“La verdad es que es algo muy lindo que haya podido venir después de lo que estuvo pasando. Lo había visto en el Mundial de Clubes, le había agradecido todo lo que hizo por Central. Estaba feliz de poder verlo, ya había hablado el año anterior que iba a volver, después no se dio y me sentí en falta con él”, inició el futbolista.

Siguiendo por la misma línea, se mostró agradecido con el entrenador por entender su situación: “En el Mundial de Clubes se lo dije y me entendió porque es una persona que entiende todas esas cosas, es muy familiero. Poder darle un beso y un abrazo es algo muy lindo”.

Di María lamentó la lesión de Véliz

Por otro lado, Di María también habló con TNT Sports y allí mostró su molestia por la lesión de hombro que sufrió Alejo Véliz, quien tuvo que ser reemplazado en la primera parte. “Que tenga esta lesión es una mierda, pero ojalá que se recupere rápido”. comentó.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el campeón del mundo amplió su opinión al respecto de la pérdida del goleador del plantel. “Es un garrón. Nos queríamos matar porque sabemos lo que es Alejo para nosotros“, deslizó en primer lugar. Pocos segundos después, añadió: “Aguanta, pelea y corre todas, está agarrando ritmo como necesitábamos”.

Para completar su declaración sobre Véliz, Fideo siguió: “Yo creo que con un poquito de dolor va a seguir jugando porque él es así. Hoy aguantó un montón igual hasta que tuvo que pedir el cambio”. E inmediatamente después, no dejó pasar la oportunidad para revelar cuál es su máximo deseo de cara a los siguientes días. “Ojalá pueda estar en la próxima fecha”, confesó.

