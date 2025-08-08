El detalle inédito que tendrá la camiseta de Marcos Rojo en Racing

Es un hecho. Marcos Rojo es nuevo refuerzo de Racing. Luego de acordar la rescisión de su contrato con Boca, el defensor de 35 años negoció con total rapidez su llegada al club de Avellaneda y firmará un vínculo hasta el 31 de diciembre de 2026, además de que su salario estará sujeto a productividad.

Tras realizarse la revisión médica en el Centro Médico Deragopyan, recinto en el que habitualmente los futbolistas racinguistas se someten a chequeos, el ex Manchester United se dirigió hacia Avellaneda para reunirse con Diego Milito y así estampar la rúbrica en su nuevo contrato.

Antes de que sea presentado oficialmente, algo que se podrá ver por medio de las redes sociales de la Academia, BOLAVIP pudo confirmar que habrá un detalle muy peculiar en el dorsal del jugador nacido en la ciudad de La Plata. Si bien lucirá el número 6, mismo que tuvo en Boca, en su camiseta no figurará Marcos Rojo, que era el nombre que tenía en el club de La Ribera.

Su apellido es similar al apodo que tiene Independiente, el acérrimo rival de Racing. Por esa misma razón, solamente llevará su nombre de pila por encima del número que quedó vacante desde que Nazareno Colombo, a principio de año, decidió soltarlo y eligió el 23. Cabe destacar que es la primera vez que el nacido en Quilmes utiliza dicho dorsal, porque en Estudiantes de La Plata lució el 15 y luego el 6, que también lo tuvo en Defensa y Justicia al igual que en la Acadé.

El caso de Marcos Rojo no es el único

Así como Marcos Rojo no podrá utilizar su apellido en la camiseta de Racing por estar ligado directamente a los colores y al apodo del clásico rival, Independiente, hay otros futbolistas que pasaron por la misma situación.

Entre julio de 2024 y 2025, Matías De los Santos llegó a Atlético Tucumán procedente desde Liverpool Fútbol Club. Debido a que a San Martín de Tucumán, el acérrimo rival del Decano, le dicen Ciruja y también Los Santos, el uruguayo debió incluir las siglas de su apellido en el dorso de la camiseta. Así fue como se vio Matías DLS debajo del número.

También pasó tiempo atrás, en 2006 más precisamente, cuando Banfield adquirió al mediocampista argentino nacionalizado paraguayo, Mario Grana. A Lanús, el histórico contrincante del Taladro, lo apodan Grana o Granate. Por esa razón, el elenco verdiblanco estampó el nombre de pila para los compromisos correspondientes a la Copa Libertadores.

Matías De los Santos, ex jugador de Atlético Tucumán. (Foto: Twitter Ariel Schvartzbard)

¿Cuándo debutará Marcos Rojo en Racing?

Todavía no hay una fecha confirmada para el primer partido de Marcos Rojo, debido a que no firmó el contrato. Pero de hacerlo en las próximas horas, como está previsto, podría formar parte de la delegación que viaje hacia Montevideo para enfrentar a Peñarol por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El encuentro entre Racing y el Manya se disputará el martes 12 de agosto, en el Estadio Campeón del Siglo, el cual pertenece al club uruguayo. Iniciará a las 21:30 y tendrá el arbitraje del brasileño Raphael Claus.