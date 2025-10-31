Es tendencia:
El primer jugador de Racing que se iría libre tras la eliminación en la Copa Libertadores ante Flamengo

A fin de año, tiene todos los boletos comprados para despedirse de la institución en la que consiguió cuatro títulos.

Por Julián Mazzara

Racing quedó eliminado de la Copa Libertadores ante Flamengo.
© Getty ImagesRacing quedó eliminado de la Copa Libertadores ante Flamengo.

Racing se marchó de la Copa Libertadores, pero lo hizo de pie. A pesar de que no logró convertirle a Flamengo, que accedió a la final por el 1-0 de la ida, los de Gustavo Costas tuvieron ocasiones muy claras para ponerse en ventaja y llevar la serie a los penales. Sin embargo, Agustín Rossi fue la gran figura de la noche en Avellaneda.

Mientras los hinchas intentan reponerse del gran golpe a la ilusión, empiezan a palpitar lo que será el próximo mercado de pases, donde habrá una gran renovación dentro del plantel. A su vez, Diego Milito buscará el arribo de diferentes jugadores para competir en 2026 y conseguir nuevos objetivos. Pero hay un futbolista que fue titular ante el Mengão que tiene chances de irse libre.

Hace tiempo que Facundo Mura viene negociando con los directivos para prolongar su vínculo: se pusieron de acuerdo con la extensión de tres años, pero no así con el salario. Incluso, al día de la fecha, el lateral derecho continúa recibiendo una remuneración similar a la que firmó en su primer año de contrato cuando el presidente era Víctor Blanco, en enero de 2022.

Desde la representación del futbolista nacido en General Roca le indicaron a BOLAVIP que el deseo de Mura es poder continuar en el club de Avellaneda, ya que está contento y se siente muy cómodo, pero que la única complicación que hay en la negociación es lo que le ofrecen desde la dirigencia que lidera Milito, dado que no alcanza sus expectativas. ¿Seguirán negociando o el 31 de diciembre dirá adiós?

Facundo Mura disputa el balón ante Jorge Carrascal. (Getty Images)

Las estadísticas de Facundo Mura en Racing

Desde que se puso la camiseta de la Academia hasta la fecha, fueron 142 los partidos que afrontó Facundo Mura: anotó 12 goles y aportó 15 asistencias. Además, ganó cuatro títulos.

DATOS CLAVES

Posibilidad de Salida: Mura, quien fue titular en el partido contra Flamengo, tiene chances de irse libre.

Estado de la Negociación:

  • Acuerdo: El jugador y los directivos se pusieron de acuerdo con la extensión del vínculo por tres años (prolongar su contrato).
  • Desacuerdo: El punto de conflicto es el salario.

Motivo del Desacuerdo: Actualmente, el lateral derecho sigue recibiendo una remuneración similar a la que firmó en su primer año de contrato (enero de 2022, bajo la presidencia de Víctor Blanco). La oferta salarial de la dirigencia liderada por Diego Milito “no alcanza sus expectativas”.

Deseo del Jugador: La representación de Mura indicó que el deseo del futbolista es continuar en Racing, ya que se siente “contento y muy cómodo” en el club de Avellaneda.

Diego Milito rompió el silencio tras la eliminación de Racing en la Copa Libertadores y ¿apuntó contra Víctor Blanco?

Diego Milito rompió el silencio tras la eliminación de Racing en la Copa Libertadores y ¿apuntó contra Víctor Blanco?

La dura reflexión de Gustavo Costas tras la eliminación de Racing en la Copa Libertadores: “Defraudé a mi gente”

La dura reflexión de Gustavo Costas tras la eliminación de Racing en la Copa Libertadores: “Defraudé a mi gente”

