Es clave para Gustavo Costas en Racing, vale 10 millones y le mandó un mensaje a Scaloni: “Quiero tener una chance en la Selección”

Gustavo Costas y el plantel de Racing están viviendo un gran momento en cuanto a lo futbolístico. El último martes lograron revertir la serie frente a Peñarol, se metieron en los cuartos de final de la Copa Libertadores y ahora irán por Vélez. Pero también piensan en el campeonato local, donde tendrán que visitar a Argentinos Juniors.

Desde el año pasado, el nivel de varios jugadores creció muchísimo. Incluso, hay algunos que piden a gritos poder estar en la Selección Argentina, como son los casos de Juan Nardoni y Adrián Martínez, vitales en el esquema de Costas. Pero hay un héroe silencioso que viene rindiendo con creces y que se ilusiona con el llamado de Lionel Scaloni.

A pesar de que no podrá decir presente contra el Bicho por una pequeña fisura en una de sus costillas, Gabriel Rojas no deja de trabajar para seguir siendo fundamental en el esquema del Narigón, como así también para recibir el llamado de Scaloni y formar parte del recambio que se planifica dentro del combinado nacional.

Durante las últimas horas, el ex San Lorenzo y Querétaro analizó su presente, donde le dijo a Mariano Closs, en Radio Splendid, que “es uno de los mejores momentos de mi carrera”. Sin embargo, el zurdo de 28 años que renovó su contrato con Racing hasta diciembre de 2028 y se le fijó una cláusula de rescisión por 10 millones de dólares, va por más. “No me conformo, ayer hablé con el cuerpo técnico y les dije que me digan qué es lo que tengo que mejorar para ser un jugador completo“, exclamó.

Rojas llegó de la mano de Fernando Gago, quien se lo pidió a Víctor Blanco, el anterior presidente. Su nivel fue creciendo partido a partido y ahora de la mano de Costas sueña con poder llegar a vestir la camiseta de su país: “Ojalá algún día tener una chance en la Selección”, manifestó el oriundo de Rafael Calzada.

Gabriel Rojas, jugador de Racing, en medio del partido frente a Peñarol. (Foto: Prensa Racing)

Los números de Gabriel Rojas en Racing

Además de haberse consagrado en la Copa Sudamericana y en la Conmebol Recopa, tanto en 2024 como en 2025, desde que llegó a Racing en febrero de 2023, fueron 110 los partidos que afrontó Gabriel Rojas: convirtió 4 goles, aportó 14 asistencias y presenció 9.155 minutos en cancha. Además, fue amonestado en 14 ocasiones y solo una vez se marchó expulsado.

