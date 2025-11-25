Racing eliminó agónicamente a River, se metió en los cuartos de final del Torneo Clausura, y ahora se prepara para dar un nuevo paso hacia la gloria. Para lo que será el próximo encuentro, los dirigidos por Gustavo Costas comenzarán a entrenar a partir de este miércoles 26 de noviembre.

De cara a lo que se viene, donde todavía no tienen un rival asignado, en Avellaneda no solo están alegres por la victoria del último lunes, sino que también porque recuperaron a Franco Pardo en su totalidad. El defensor central había sufrido un desgarro grado III con desprendimiento en el aductor proximal de la pierna izquierda el pasado 6 de octubre, y ahora está listo para volver.

Si bien formó parte del banco de suplentes, tanto en la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores contra Flamengo, como así también ante River, no tuvo la posibilidad de ingresar. Y es que desde el cuerpo técnico lo citaron para que estuviese junto a sus compañeros.

En lo que resta de la semana, Pardo se entrenará junto a sus compañeros y peleará con Nazareno Colombo por un lugar entre los titulares en lo que será el próximo encuentro ante el Granate o el Matador.

Franco Pardo volverá a jugar. (Foto: Prensa Racing)

Racing achica su enfermería

A lo largo de las últimas semanas, Racing sufrió muchísimas bajas por diferentes lesiones. Llegó a tener un total de once futbolistas con complicaciones físicas, pero ahora la lista se redujo a cinco intérpretes tocados.

Publicidad

Publicidad

ver también Tras la clasificación de Racing, Santiago Sosa habló de la motivación especial de volver para enfrentar a River: “Quería estar como sea”

ver también No se vio en TV: la reacción de Marcelo Gallardo al agónico gol de Racing en la caída de River por los octavos del Torneo Clausura 2025

Elías Torres : rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Luciano Vietto : desgarro en el sóleo derecho.

: desgarro en el sóleo derecho. Marcos Rojo : desgarro en el sóleo izquierdo.

: desgarro en el sóleo izquierdo. Facundo Mura : sobrecarga en el sóleo izquierdo.

: sobrecarga en el sóleo izquierdo. Bruno Zuculini: distensión en el sóleo izquierdo.

Cuándo y contra quién vuelve a jugar Racing por el Torneo Clausura

La Academia volverá a jugar el próximo fin de semana, con fecha y rival a confirmar. Posiblemente, será el domingo 30 de noviembre, cuando se enfrente al ganador de la llave entre Lanús y Tigre, que se disputará el miércoles.

DATOS CLAVES

Racing eliminó a River y se clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura.

eliminó a y se clasificó a los del Torneo Clausura. El defensor Franco Pardo se recuperó de un desgarro grado III en el aductor desde el 6 de octubre .

se recuperó de un en el aductor desde el . La lista de lesionados de Racing se redujo de once a cinco futbolistas con complicaciones físicas.

Publicidad