Gustavo Costas definió quién reemplazará a Juanfer Quintero en Racing

La salida de Juanfer Quintero dejó un hueco muy importante en el esquema de Racing, por lo que Gustavo Costas está buscándole un reemplazante. Y tiene que ser de jerarquía, ya que es la prioridad absoluta para el entrenador que logró romper la racha de 36 años sin obtener un título internacional.

Tras sumar a Matías Zaracho, Ignacio Rodríguez y Adrián Balboa, y mientras busca concretar el arribo de Adrián ‘Toto’ Fernández, que pertenece a San Telmo pero está a préstamo en Peñarol, el DT de Racing piensa constantemente en el sustituto del ahora futbolista de América de Cali.

A pesar de que el ex mediocampista ofensivo de Atlético Mineiro todavía no se sumó a los entrenamientos bajo las órdenes de Costas, tanto a él como a Luciano Vietto los ve como los posibles reemplazantes del ex River. Lógicamente, será algo que trabajará a lo largo de las prácticas, donde el plantel se está preparando para lo que será el debut en el Torneo Apertura ante Barracas Central.

Durante los próximos días, desde el cuerpo técnico de Racing intensificarán esta propuesta, que incluso provocaría una modificación en el esquema con el que logró el título más deseado por los hinchas. De hecho, la primera prueba en la que podría darse el ingreso de Zaracho o Vietto por Quintero sería el sábado 18 de enero ante Colo-Colo, en Chile, donde llevarán a cabo un amistoso.

Racing se prepara en Avellaneda para la ardua competencia. (Foto: Prensa Racing)

Racing va por Toto Fernández

Tras cerrar a los primeros tres refuerzos, la Academia está en negociaciones para sumar al cuarto. El mismo es Adrián ‘Toto’ Fernández, volante ofensivo que pertenece a San Telmo, donde tuvo un gran rendimiento en la Primera Nacional, y que se encuentra a préstamo en Peñarol.

Para sumar al futbolista de 23 años, Racing primero tendrá que darle un resarcimiento económico a Peñarol para finalizar la sesión de manera anticipada, y luego negociar con San Telmo para comprar un porcentaje de la ficha del jugador.

El mercado de pases de Racing

Altas: Ignacio Rodríguez, Adrián Balboa y Matías Zaracho.

Interesan: Adrián Fernández.

Bajas: Leonardo Sigali, Agustín Urzi, Roger Martínez, Juan Manuel Elordi, Catriel Cabellos, Héctor Fértoli y Juanfer Quintero.

