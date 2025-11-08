¿Hay control de alcoholemia en el Superclásico Boca vs. River?

Boca recibe a River por la fecha 15 del Torneo Clausura, donde los dirigidos por Claudio Úbeda buscarán un triunfo que les permita meterse en la próxima edición de la Copa Libertadores, además de asegurar su clasificación a los Playoffs del certamen doméstico.

Los comandados por Marcelo Gallardo, que vienen de capa caída, también están necesitados de una victoria para poder tener mayores chances de ir a la próxima edición del certamen continental más importante, y de quedar cerca de obtener el pasaje hacia la siguiente instancia del torneo local.

En cuanto a los controles, serán rigurosos y a rajatabla. Desde la Policía de la Ciudad dejaron en claro que tienen como objetivo principal “evitar que una persona entre en estado de ebriedad”, por lo que habrá encargados de analizar el grado de alcohol en sangre que tendrán los espectadores que acudan al Alberto J. Armando. Quien dé positivo, no ingresará por más que tenga su entrada y cuota social al día.

“A partir de esta gestión empezamos a coordinar con los clubes para que lo empiecen a hacer de forma progresiva, aleatoria y acompañado de personal policial”, aseguraron desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Esta implementación estará regida por la Ley 5847 2017 de “régimen integral para eventos futbolísticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” que sostiene que “las instituciones organizadoras comprendidas en la presente Ley, designarán una persona física responsable de la seguridad, quien tendrá los conocimientos necesarios y condiciones de idoneidad para cumplir con todas las funciones detalladas en la presente. La designación debe ser informada fehacientemente a la autoridad competente, al Comité de Seguridad y la Unidad Ejecutora al inicio de cada campeonato o en ocasión de su reemplazo”.

Terna arbitral para Boca vs. River

Árbitro : Nicolás Ramírez

: Nicolás Ramírez Asistente 1 : Juan Pablo Belatti

: Juan Pablo Belatti Asistente 2: Pablo González

Pablo González Cuarto árbitro : Pablo Giménez

: Pablo Giménez VAR : Héctor Paletta

: Héctor Paletta AVAR: Sebastián Habib

Qué canal pasa el Superclásico

El partido entre Boca Juniors y River Plate, a disputarse este domingo 9 de noviembre a las 16:30 en La Bombonera, se podrá ver en vivo y en directo por ESPN Premium y TNT Sports Premium.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura