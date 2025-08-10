Javier Milei eligió al mejor jugador de todos los tiempos: “Le vi hacer cosas imposibles”

Este noviembre pasado, el presidente Javier Milei brindó una entrevista en la que habló de fútbol y no dudó al elegir al mejor jugador de todos los tiempos, según su mirada. El actual mandatario argentino, dio una serie de argumentos para posicionar así a Lionel Messi por encima de Pelé y de Diego Maradona.

“Desde mi punto de vista, yo he visto jugar a Maradona, lo he visto jugar en su último año en Argentinos Juniors antes de pasar a Boca y después lo vi en el 81 con Boca, lo vi en el año 79 en el Mundial juvenil de Japón y he disfrutado enormemente de su talento, pero sin lugar a dudas el mejor jugador de todos los tiempos, no solo de Argentina, aun mejor que Pelé, es el caso de Messi“, aseguró.

Milei charló con el investigador Lex Fridman durante más de una hora y aprovechó para desarrollar sus conceptos para dar semejante sentencia. “Hay un artículo que tiene muchísimos años que se llama ‘Messi es imposible’, que hace un relevamiento de todas las partes donde interviene un jugador, desde la mitad de chanca hacia adelante. Lo mas increíble es que Messi es el mejor en todas las facetas del juego. Usted puede ser el mejor en una o dos, Cristiano Ronaldo por ejemplo era muy bueno en dos facetas del juego, casi mejor que Messi, pero en el resto de las facetas no participaba. Sin embargo, Messi era el mejor en todas las facetas en aquel momento, hoy ya es un jugador muy maduro y no sé si estos registros hoy los mantiene. Pero la realidad es que nunca en mi vida vi un jugador como Messi, nunca vi nada igual“, sostuvo.

Milei, confeso hincha de Boca Juniors, se mostró como un admirador de Maradona y también de Pelé, pero los puso por debajo de Leo: “Si uno toma la cantidad de goles que hizo Messi y lo corrige por el promedio de gol que había en la época de Pelé, su cantidad equivalente en goles es mucho mayor a la de Pelé. Por lo tanto, sin lugar a dudas es Messi el mejor jugador de todos los tiempos”.

En este sentido, se explayó: “Messi hace cosas que parecen técnica y físicamente imposibles, parecen escapar de la lógica humana, es como verlo correr a Usain Bolt, no parece humano. Hace movimientos que no respetan la lógica humana”.

Lionel Messi, el mejor de todos según Javier Milei.

Javier Milei habló sobre Maradona

El presidente de Argentina era un adolescente cuando Diego Armando Maradona ganó el Mundial de México 1986, por lo que recordó cómo vivió los goles que le marcó a Inglaterra en los cuartos de final de aquel certamen.

“Ver cómo gambeteó a todo el equipo contrario fue algo que no se puede describir, es como que pida describir el amor que siente hacia su pareja, no se puede. Es maravilloso. Hay cosas a las cuales ponerle palabras, las ensucia. Hay momentos donde algunos humanos tienen el privilegio de vibrar más cerca del creador”, señaló, antes de llevar la charla hacia la teología.

Cabe recordar que tras la muerte de Maradona en 2020, Milei ya se había expresado sobre el ídolo de la Selección: “Yo no comparto los valores de Maradona, no comparto lo que hizo Maradona en su vida, pero quién carajo soy yo con mi opinión: es mi opinión y la vida de él es su propiedad. ¿Quién carajo soy yo para meterme en su vida? ¿Quién carajo soy yo?”, comentó en aquel momento. Además, agregó: “Eso también es todo un tema, ¿no? Porque casi que estaba la idea de que Maradona era inmortal y en este año de mierda, 2020, se muere Maradona, o sea, te sale todo mal: a la gente se le muere el superhéroe que era inmortal“.

