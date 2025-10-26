La crisis futbolística de Platense tuvo su desenlace inevitable. Tras la dura derrota por 3-0 ante Independiente en Avellaneda, Cristian Kily González dejó de ser el director técnico del Calamar. La goleada del domingo fue el golpe de gracia para un ciclo que no supo defender de la mejor manera la corona del Torneo Apertura y terminó llegando a su fin por malos resultados.

Según trascendió, entre el club y el DT llegaron a un acuerdo mutuo para la rescisión del contrato. Así, el ciclo del Kily en Vicente López, que había comenzado con la difícil tarea de reemplazar a la dupla campeona (Orsi-Gómez), se extendió por 14 partidos, de los cuales ganó apenas dos (vs. Defensa y Justicia y San Lorenzo), empató cinco y perdió siete. El equipo acumula seis partidos sin conocer la victoria, con su último triunfo registrado en la lejana fecha 8 (el ya mencionado contra el Halcón).

Paradójicamente, la realidad del Calamar se torna preocupante. Meses después de conseguir el primer título de su historia, el equipo se encuentra sumido en una profunda irregularidad. Actualmente, marcha 13° en la Zona B con solo 11 puntos, a cinco unidades de la zona de Playoffs, un objetivo que hoy parece lejano.

Todos los técnicos de Primera División que se fueron en 2025

Igualmente, la salida del Kily no se presenta como un hecho aislado en el fútbol argentino. Con su desvinculación de Platense, se convirtió en el 25° entrenador de Primera División que deja su cargo en lo que va del año. Sí, cerca de la misma cantidad de equipos que participan del campeonato. Incluso, varios aparecen por duplicado, como es el caso del propio González, ya que en el mes de abril le puso punto final a su ciclo en Unión de Santa Fe, previo a tomar las riendas del Calamar.

Así como la destitución del Kily ocurre previo al inicio de la fecha 14 del Clausura, vale recordar que la jornada anterior también se cobró dos víctimas. Primero fue Cristian Fabbiani, quien fue despedido de Newell’s, mientras que, días más tarde, le siguió Walter Ribonetto, quien dejó su puesto en Godoy Cruz. De esta manera, la lista completa de nombres queda conformada por:

Diego Flores y Marcelo Méndez (Gimnasia LP)

Walter Erviti (Belgrano)

Facundo Sava (Atlético Tucumán)

Ernesto Pedernera (Godoy Cruz)

Mariano Soso (Newells)

Sebastián Domínguez (Vélez)

Andrés Yllana (Aldosivi)

Raúl Antuña (San Martín de San Juan)

Alexander Medina (Talleres)

Pedro Troglio (Instituto)

Kily González (Unión)

Ariel Broggi (Banfield)

Fernando Gago (Boca)

Pablo De Muner (Defensa)

Pablo Guiñazú (Talleres, aunque estaba como interino)

Miguel Ángel Russo (San Lorenzo)

Binomio Orsi-Gómez (Platense)

Diego Cocca (Talleres). Javier Sanguinetti (Sarmiento)

Esteban Solari (Godoy Cruz)

Mariano Charlier (Aldosivi)

Julio Vaccari (Independiente)

Alejandro Orfila (Gimnasia)

Fabbiani (Newells)

Ribonetto (Godoy Cruz)

Kily González (Platense)

