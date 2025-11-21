La decisión que tomó Gustavo Costas con Santiago Sosa para el clásico del morbo entre Racing y River

Después de someterse a una tomografía computada, Santiago Sosa recibió el alta médica para entrenarse a la par de sus compañeros y así prepararse de lleno para que, este lunes, Racing reciba a River por los octavos de final del Torneo Clausura.

Los comandados por Gustavo Costas, al igual que los de Marcelo Gallardo, tienen un solo objetivo: consagrarse campeón del certamen. Para ello, el elenco de Avellaneda pondrá lo mejor que tiene a disposición. Y lo que todos los hinchas se preguntan es si podrán contar con su capitán.

Si bien estuvo entrenándose durante la semana junto al resto del plantel, aún no hubo una postura final por parte de Costas. Y es que el entrenador lo va a esperar hasta último momento para definir si lo colocará entre los convocados (se notificará el domingo) que queden concentrados de cara al clásico del morbo, ya que el Millonario cuenta con Maxi Salas, Juanfer Quintero y Marcos Acuña, que tuvieron pasado en la Acadé. Además, hay un detalle clave.

Para que Sosa pueda estar presente, en Racing esperan que le resulte cómoda la máscara protectora que utilizará. En el caso de que ocurra, tendrán que definir si irá de titular en lugar de Alan Forneris, o si esperará entre los suplentes. Lo mismo ocurre con Duván Vergara, a quien lo esperan tras un traumatismo en el tobillo en el peroné derecho. Si el colombiano no está al 100% desde lo físico, jugará Tomás Conechny.

Santiago Sosa, el capitán de Racing.

La lista de lesionados que tiene Racing

Elías Torres : rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

: rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Franco Pardo : desgarro grado III en el aductor proximal del miembro inferior izquierdo.

: desgarro grado III en el aductor proximal del miembro inferior izquierdo. Luciano Vietto : desgarro en el sóleo derecho.

: desgarro en el sóleo derecho. Marcos Rojo : desgarro en el sóleo izquierdo.

: desgarro en el sóleo izquierdo. Agustín Almendra: tendinopatía rotuliana.

La posible formación de Racing vs. River por el Torneo Clausura

Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Alan Forneris o Santiago Sosa, Bruno Zuculini; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny o Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

