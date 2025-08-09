Es tendencia:
En plena crisis, así recibió La Bombonera a los jugadores de Boca antes del clásico con Racing

Los fanáticos del Xeneize mostraron su descontento por el presente del equipo.

Por Marco D'arcangelo

Los hinchas de Boca en La Bombonera.
© GettyLos hinchas de Boca en La Bombonera.

En La Bombonera, por la cuarta fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2025, Boca recibe a Racing en un partido clave ya que buscará ganar por primera vez en el sorteo para salir de la parte baja de la tabla y además, cortar con una racha de 11 encuentros sin sumar de a tres. 

Previo a este duelo, tanto en la entrada en calor del equipo comandado por Miguel Ángel Russo, como también cuando la voz del estadio dio el XI titular, los hinchas del Xeneize presentes en el estadio mostraron su descontento con algunos jugadores que recibieron silbidos. 

Uno de los principales apuntados fue Alan Velasco, quien volverá a ser titular. Desde su llegada al club, el ex volante ofensivo del Dallas no pudo mostrar su mejor versión y es por eso que fue nuevamente fue resistido por los fanáticos xeneizes.

Por otro lado, Leandro Paredes y Miguel Merentiel fueron los más apoyados por los hinchas. Edinson Cavani, por su parte, recibió tibios aplausos sumado a algún silbido por los hinchas que no están conformes con su rendimiento a lo largo del año.

Además de esto, se vivió un clima tenso por parte de los hinchas contra los futbolistas, debido a que comenzaron a cantar canciones exigiendo que respeten la camiseta y que ganen para terminar con esta racha negativa que atraviesa desde el 19 de abril, cuando venció 2 a 0 a Estudiantes. 

La formación de Boca para enfrentar a Racing

El equipo de Miguel Ángel Russo salió a la cancha con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes; Braian Aguirre, Alan Velasco, Malcom Braida; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. 

Se supo: la fuerte frase de Marcos Rojo al plantel de Boca en su despedida antes de sumarse a Racing

Tras la salida de Marcos Rojo, Boca ultima detalles para rescindirle contrato a otro jugador

Marcos Rojo rescindió en Boca y será nuevo jugador de Racing para jugar la Copa Libertadores

La inesperada medida de Boca con Rojo, Lema y Saracchi mientras siguen colgados en el club

¿Quiénes somos para decirle a De Paul donde tiene que jugar? Si quiere ser feliz en Inter Miami y con Messi, lo banco

