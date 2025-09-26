Boca hoy: vuelve Ander Herrera, Cavani es baja, Zeballos descartado por Russo y más

Boca tiene todo listo para enfrentar a Defensa y Justicia. El Xeneize definió los concentrados para visitar al Halcón, en un partido especial por la presencia de público visitante. Lo único que resta definir es la presencia de Miguel Ángel Russo, que podría dejar a cargo a Claudio Úbeda en este encuentro.

La vuelta de Ander Herrera, la ausencia de Edinson Cavani por lesión y la ausencia de Exequiel Zeballos en la nómina son algunas de las noticias de la jornada. Además, se conoció la postura de Milton Delgado ante los pocos minutos que suma en el club. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Los convocados de Boca

Después del inesperado empate ante Central Córdoba en La Bombonera, Boca ya empieza a planificar el próximo duelo ante Defensa y Justicia. Este sábado y a partir de las 19 horas, el Xeneize se enfrenta al conjunto de Florencio Varela en condición de visitante. Para este compromiso, vuelve a estar entre los concentrados Ander Herrera, pero ya en óptimas condiciones físicas.

Lo cierto es que el mediocampista español es parte de la lista de convocados y está a disposición de Miguel Ángel Russo, por lo que se estima que sumará minutos ante el Halcón. Si bien en cada oportunidad que el elenco de la ribera jugó en condición de visitante el europeo sí fue parte de la nómina, no estaba del todo recuperado de su lesión muscular y ahora sí lo está.

Zeballos, afuera por decisión del cuerpo técnico

Buscando volver al triunfo, Miguel Ángel Russo (a través de Claudio Úbeda) confirmó la lista de convocados de Boca. La misma cuenta con algunas ausencias de peso y la mayoría es por cuestiones físicas. Sin embargo, uno de los de ese pequeño grupo se queda afuera por decisión del entrenador.

El delantero en cuestión es Exequiel Zeballos, que se perdió el duelo ante Central Córdoba por una molestia en el tobillo. Según pudo saber BOLAVIP, el Changuito ya está en condiciones de jugar y hasta participó de una de las prácticas de fútbol de la semana. La decisión de no contar con él es del cuerpo técnico.

Publicidad

Publicidad

Milton Delgado habló de su falta de minutos

Con escasa continuidad en Boca, Milton Delgado viajó con la Selección Argentina y sumará minutos en el Mundial Sub 20. El mediocampista, que supo ser una pieza indiscutida con Fernando Gago de entrenador, perdió terreno con Miguel Ángel Russo, incluso antes del arribo de Leandro Paredes. Desde Chile, el joven se pronunció sobre su situación en el club.

“Ahora no me está tocando jugar, pero me preparo y entreno siempre para estar listo si el técnico me necesita. Entrenándome para sumar minutos“, fue la primera respuesta del volante central sobre el poco rodaje que le vienen dando desde el inicio del segundo semestre.