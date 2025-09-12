La Inteligencia Artificial reveló el resultado de Estudiantes vs. River por el Torneo Clausura 2025

Este sábado y por la octava jornada del Torneo Clausura 2025, Estudiantes de La Plata recibe a River en un partido electrizante y a muy pocos días de sus respectivos compromisos por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Mientras la cabeza está puesta en el ámbito internacional, primero deben enfrentarse entre sí y la Inteligencia Artificial reveló el resultado…

Si bien es más importante lo que pasará el miércoles cuando el Millonario se mida ante Palmeiras y el jueves cuando el Pincha choque frente a Flamengo, el paso previo es entre los clubes argentinos. Además no es menor lo que ocurrirá en UNO este sábado, ya que puede ser fundamental para tomarlo como un envión favorable de cara a los cotejos por el certamen continental.

Lo cierto es que la IA adelantó el resultado de Estudiantes – River. Sin mucho misterio, la novedosa herramienta tecnológica se encargó de hacer un estricto análisis de ambos equipos, teniendo en cuenta sus partidos más recientes, la actualidad que tiene cada uno, los jugadores que serían titulares y en base a toda esa información, determinó cómo será el final de la noche en La Plata.

Gonzalo Montiel y Joaquín Tobio Burgos durante el último River – Estudiantes de La Plata. (Getty Images)

La predicción de la IA para Estudiantes – River

No dio lugar a la incertidumbre y desde el principio avisó cómo saldrá el encuentro. “Estudiantes 1 – 2 River”, sentenció la Inteligencia Artificial. Sin embargo, ese es solo el primer dato que aportó a raíz de lo solicitado porque también mencionó quiénes serán los autores de los goles. “Edwin Cetré 29′ y Facundo Colidio 39′ y 67′“, afirmó la nueva tecnología.

Junto a esta información, hizo un análisis de cómo se dará el trámite del partido y reveló: “Estudiantes arranca mejor y se pone en ventaja, pero River reacciona rápido, empata antes del descanso y en el segundo tiempo aprovecha una pelota parada para darlo vuelta. El Pincha busca el empate hasta el final, aunque la visita aguanta con solidez pensando también en la Libertadores”.

Como si eso no alcanzara, también explicó cada uno de los tantos convertidos. “Cetré va a sorprender con un buen remate en un rebote dentro del área, tras un centro cerrado”, empezó. Antes de que finalice el primer tiempo en UNO, aseguró que habrá “una incidencia decisiva con un desborde por izquierda y una asistencia al segundo palo para que Colidio empate”.

Facundo Colidio, delantero de River Plate. (Getty Images)

Para inclinar el marcador para el lado del Millonario, la IA advirtió cómo será la anotación del ex Tigre y formado en Boca. “Va a venir desde una jugada de pelota parada: un centro desde un lateral cerrado, caída del balón en el área chica, y Colidio anticipando para definir”, anunció la herramienta, indicando así que el delantero será el héroe de la jornada en la capital bonaerense.

