La medida que tomó AFA luego de que Alexis Cuello intimara a San Lorenzo por falta de pago

Desde hace varios meses, las noticias en San Lorenzo no dejan de ser trágicas. Las deudas, las inhibiciones y las intimaciones no dejan de aparecer, los futbolistas siguen molestándose con Marcelo Moretti y, luego de que Jhohan Romaña reclamara por su salario, Alexis Cuello hizo lo propio.

El delantero nacido en Dock Sud le manifestó a los directivos de San Lorenzo que si no le abonaban el dinero pendiente, el cual equivalía a los meses de agosto, septiembre y octubre, se consideraría futbolista con libertad de acción y con el pase en su poder.

Quien intercedió fue la Asociación del Fútbol Argentino. Y así lo hicieron saber a través de un comunicado que publicaron en su sitio oficial: “En el día de la fecha, por instrucción del Presidente de AFA, Claudio Tapia, se transfirió a la cuenta bancaria de cada uno de los jugadores del Club Atlético San Lorenzo los haberes correspondientes al mes de julio (saldo) y agosto”, reza el informe que salió de la Casa Madre.

También hicieron un apartado para mencionar la situación puntual que vive el ex delantero de Racing y Barracas Central: “En relación al futbolista Cuello, quien había intimado formalmente a la entidad, se le giró el saldo de agosto y la totalidad de septiembre y octubre, evitando que quede en libertad de contratación por falta de pago, lo que hubiese generado un perjuicio económico para la institución”.

Alexis Cuello, delantero de San Lorenzo. (Prensa San Lorenzo)

El reclamo del plantel de San Lorenzo

El miércoles 12 de noviembre, los integrantes del plantel de San Lorenzo lanzaron un comunicado en las redes sociales que después eliminaron, pero en el mismo reclamaban las deudas que Marcelo Moretti, en carácter de presidente de la institución, tenía con ellos.

El comunicado del plantel de San Lorenzo

Los jugadores del plantel profesional del Club Atlético San Lorenzo de Almagro queremos manifestar públicamente nuestra profunda preocupación y malestar ante la delicada situación que seguimos atravesando desde comienzos de la temporada.

Desde el mes de agosto no hemos percibido, en algunos casos, íntegramente nuestros salarios, lo que afecta directamente a nuestras familias y compromete el normal desarrollo de nuestra actividad profesional.

A ello se suman otras dificultades que padecemos a diario: la falta de comida adecuada, la ausencia de servicios básicos en el vestuario (agua caliente), y la falta de respuestas concretas por parte de la dirigencia, a pesar de las reiteradas promesas de solución que nunca se cumplieron.

Durante todo este tiempo hemos sido pacientes, responsables y respetuosos. Continuamos entrenando, compitiendo y representando al club con el mayor compromiso posible, priorizando siempre los colores, la institución y su gente. Sin embargo, sentimos que ha llegado el momento de alzar la voz nuevamente.

No se trata solo de una cuestión económica, sino también de respeto, dignidad y condiciones laborales mínimas que todo trabajador merece. La situación actual es insostenible y requiere una solución inmediata y seria.

Esperamos que las autoridades del club actúen con la responsabilidad que el momento exige. No buscamos el conflicto, sino una respuesta concreta y justa que nos permita desarrollar nuestra profesión en condiciones acordes al compromiso que siempre hemos demostrado.

