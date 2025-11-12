Es tendencia:
Dramático comunicado del plantel de San Lorenzo: denuncian falta de pago y de agua caliente en los vestuarios

Los jugadores del Ciclón expusieron las dificultades que atraviesan en el día a día. "No buscamos el conflicto, sino una respuesta concreta y justa", expresaron.

Por Joaquín Alis

El plantel de San Lorenzo denunció falta de pago y de agua caliente en los vestuarios
© San LorenzoEl plantel de San Lorenzo denunció falta de pago y de agua caliente en los vestuarios

En el medio de la levantada deportiva, el plantel de San Lorenzo se despachó con un fuerte comunicado denunciando falta de pago y distintas dificultades para el día a día. Los futbolistas del Ciclón expusieron su situación a raíz de la falta de respuestas de parte de la Comisión Directiva.

En el escrito, los profesionales del equipo de Boedo revelaron que muchos no perciben sus salarios desde agosto. Además, aseguraron que no reciben “la comida adecuada” y la ausencia de agua caliente en los vestuarios. El foco estuvo puesto en las promesas incumplidas de parte de la dirigencia.

El mensaje llegó pocos días después del video viral de Diego Ayude en el que aseguró no cobrar “hace tres meses” en un intercambio con un hincha de Rosario Central en el Gigante de Arroyito. El descargo fue compartido por varios integrantes del plantel del Ciclón.

El comunicado del plantel de San Lorenzo

Los jugadores del plantel profesional del Club Atlético San Lorenzo de Almagro queremos manifestar públicamente nuestra profunda preocupación y malestar ante la delicada situación que seguimos atravesando desde comienzos de la temporada.

Desde el mes de agosto no hemos percibido, en algunos casos, íntegramente nuestros salarios, lo que afecta directamente a nuestras familias y compromete el normal desarrollo de nuestra actividad profesional.

A ello se suman otras dificultades que padecemos a diario: la falta de comida adecuada, la ausencia de servicios básicos en el vestuario (agua caliente), y la falta de respuestas concretas por parte de la dirigencia, a pesar de las reiteradas promesas de solución que nunca se cumplieron.

Durante todo este tiempo hemos sido pacientes, responsables y respetuosos. Continuamos entrenando, compitiendo y representando al club con el mayor compromiso posible, priorizando siempre los colores, la institución y su gente. Sin embargo, sentimos que ha llegado el momento de alzar la voz nuevamente.

No se trata solo de una cuestión económica, sino también de respeto, dignidad y condiciones laborales mínimas que todo trabajador merece. La situación actual es insostenible y requiere una solución inmediata y seria.

Esperamos que las autoridades del club actúen con la responsabilidad que el momento exige. No buscamos el conflicto, sino una respuesta concreta y justa que nos permita desarrollar nuestra profesión en condiciones acordes al compromiso que siempre hemos demostrado.

