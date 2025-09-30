Marcos Rojo se reencuentra con River tras su dramática salida de Boca: polémicas, conflictos y la chance histórica con Racing

Después de lo que fue su polémica salida de Boca, que derivó en su arribo a Racing para afrontar los partidos de la Copa Argentina y la Copa Libertadores, este jueves le tocará volver a cruzarse con River. Sí, con el equipo al que más veces enfrentó en su carrera y con el que también Marcos Rojo tuvo demasiadas polémicas.

A lo largo de los 11 partidos que el defensor afrontó frente al Millonario (ganó 7, empató uno y perdió tres), hubo patadas, chicanas y cruces muy fuertes. En 2021 lo eliminó dos veces en cruces mano a mano, tal como el que se dará en el Gigante de Arroyito: tanto por la Copa de la Liga, como así también por la Copa Argentina.

De cara a este partido, Rojo tendrá la chance de volver a ser titular. Debido al bajo nivel que mostró Nazareno Colombo en el clásico de Avellaneda frente a Independiente, el ex Manchester United tendría todos los números puestos para compartir la zaga central con Franco Pardo, uno de los refuerzos con mejor nivel en el semestre.

Racing todavía no tiene la formación confirmada, pero hay muchísimas chances de que el platense vaya desde el inicio. Y allí buscará hacer historia, tal como le indicó a Diego Milito cuando aceptó la propuesta que le hicieron para vestirse de celeste y blanco: “Sin duda que vengo a ganar la Copa Libertadores”, le indicó al sitio oficial de la Academia durante su presentación. Pero también sabe que tiene la oportunidad de quedar en las páginas doradas de club por medio de otro certamen que le es esquivo al club de Avellaneda, ya que solamente disputó la primera final de la Copa Argentina (en 2012 perdió ante Boca) y luego alcanzó las semifinales en la edición 2014-2015.

Marcos Rojo durante su último partido en Racing, ante Peñarol. (Getty Images)

Un dato a destacar es que al futbolista surgido de Estudiantes de La Plata lo expulsaron en dos ocasiones frente al Millonario, una en octubre de 2021 (doble amonestación) y otra en septiembre de 2022 (roja directa). Además, los futboleros recuerdan con firmeza lo que fueron las patadas que le dio a Julián Álvarez, por Copa Argentina, y a Nicolás De la Cruz, por el campeonato doméstico. Justamente la que le dio al uruguayo, fue por la que Darío Herrera lo sacó de la cancha.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Tweet placeholder

Maxi Salas habló de Marcos Rojo

En diálogo con ESPN en el marco de la cena anual de la Fundación River, Maximiliano Salas fue consultado sobre el ex Boca, a quien los hinchas de Racing le solicitan en las redes sociales que lesione al delantero que se marchó en junio pasado por medio de la cláusula de rescisión: “Marcos Rojo es un gran jugador, es una gran persona, no tengo nada contra él, se dice mucho que va a lastimar, pero estoy tranquilo. Sé que es un jugador respetuoso y tiene una trayectoria muy grande”.

Publicidad

Publicidad

ver también A horas de enfrentar a River por Copa Argentina, la firme decisión que tomó Racing con un referente

Por otra parte, el nacido en Curuzú Cuatiá se refirió al duelo ante la Academia que se llevará a cabo este jueves en el Estadio Gigante de Arroyito: “Es un partido más y el que gana pasa a semifinales. Yo estoy muy tranquilo, dejé todo en Racing y ahora estoy enfocado acá”, exclamó a principio de septiembre.

ver también El inesperado cambio fuera de la formación que hará Marcelo Gallardo antes de que River enfrente a Racing por la Copa Argentina

ver también Terminó la fecha 10: con Superclásico entre River y Boca, así están los cruces de los octavos de final del Torneo Clausura 2025

El contrato de Marcos Rojo con Racing

A BOLAVIP le confirmaron que Diego Milito le firmó un contrato hasta diciembre de 2026 y en el que percibirá un salario por productividad para que comience su experiencia en el club de Avellaneda.

De esta manera, si el futbolista es convocado para algún compromiso, percibe su salario. De lo contrario, no se le abonará ningún tipo de importe.

Publicidad