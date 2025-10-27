Es tendencia:
Los mejores memes de la victoria de Boca ante Barracas Central por el Torneo Clausura 2025

En un partido repleto de polémicas, los de Claudio Úbeda reaccionaron a tiempo para llevarse tres puntos de oro.

Por Agustín Vetere

Los mejores memes de Barracas vs. Boca.
En el Estadio Claudio Fabián Tapia, Boca Juniors derrotó este lunes a Barracas Central por 3-1 por el partido pendiente de la Fecha 12 del Torneo Clausura 2025. Milton Giménez, en dos oportunidades, y Miguel Merentiel fueron los autores de los goles de la visita.

El Guapo y el Xeneize se disputaban puntos cruciales para la Zona A pensando en la clasificación a los octavos de final. Además, ambos necesitaban sumar para acomodarse en la Tabla Anual para la repartija de boletos para los torneos internacionales del próximo año.

En ese contexto, el duelo tuvo un arranque caliente en el que Merentiel recibió una piña desde atrás y, pocos minutos después, Iván Tapia se fue expulsado por una polémica doble amarilla tras dos cruces con Leandro Pardes.

En redes sociales, los futboleros argentinos acompañaron este atractivo partido con los habituales memes. Hubo burlas por la actuación de Agustín Marchesín, que recibió un gol de 35 metros, Chiqui Tapia y la floja tarde del árbtiro Nicolás Lamolina.

En el complemento, Milton Giménez se vistió de goleador para dar vuelta la historia con un doblete, mientras que Miguel Merentiel aprovechó una gran jugada del Changuito Zeballos para liquidar la historia.

Agustín Vetere

