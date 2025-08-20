Boca hoy: Russo borró a Fabra, la banca a Cavani, la palabra de Mauro Zárate y más

Boca continúa con los entrenamientos pensando en Banfield. Miguel Ángel Russo preparó un miércoles de doble turno con sus dirigidos, antes de la práctica del jueves en La Bombonera. El entrenador analiza variantes respecto al 11 que ganó en Mendoza, pero no se descarta la posibilidad de ver la misma alineación.

El entrenador respaldará a Cavani pese a su enojo. Por otra parte, Mauro Zárate admitió que fue un error haberse ido del club. A continuación, todo lo que tenés que saber en este miércoles 20 de agosto.

Russo marginó a Fabra

El Xeneize sigue protagonizando algunos momentos tensos entre nombres propios que no terminan de cuadrar en la idea y en los objetivos de un combinado que está en deuda. Y uno de ellos es Frank Fabra.

Según informó el periodista partidario Leandro Aguilera en TyC Sports, el experimentado lateral izquierdo colombiano, que semanas atrás sorprendió arrancando como titular frente a Atlético Tucumán por la Copa Argentina, fue marginado completamente por Russo como consecuencia de un pedido totalmente llamativo.

Riquelme y Russo bancan a Cavani

El Matador fue reemplazado a los 64 minutos y en su lugar ingresó Milton Giménez. No le gustó para nada la decisión que tomó Russo, ya que venía de fallar situaciones claras de gol y sigue sin convertir después de lo que fue la eliminación en la Copa Argentina contra Atlético Tucumán. Pero en las últimas horas, se develó que tanto al entrenador como a Riquelme no les molestó la actitud que tuvo y lo bancan de cara al futuro.

Según publicó Olé, Russo “confía y espera que el goleador se destape, porque sabe que si llega a recuperar a Cavani tendrá un arma inigualable en el equipo. Y más después del primer triunfo, con la idea de repetir el 11. Pese a que Giménez viene entrando bien y metiendo presión”. En la misma sintonía está el máximo ídolo del club.

Zárate y el error de haberse ido de Boca

Mauro Zárate fue uno de esos jugadores que, ya sea por talento o decisiones y polémicas, siempre estuvo en el centro de la escena del fútbol argentino. Y aunque colgó los botines a principios de este año, le resulta inevitable volver atrás en el tiempo para repasar lo conseguido, como también reconocer aquellas decisiones que le hubiese gustado tomar de otra manera. Entre ellas, su salida de Boca.

En diálogo con el canal de streaming Olga, Zárate fue contundente. “Cambiaría decisiones de mi carrera, siempre lo digo. No sé si entra ir a Qatar, pero sí el irme de Lazio, del West Ham y de Boca. Y con la gente de Vélez siempre pido las disculpas que tengo que pedir, porque falté a mi palabra”, confesó el exdelantero.