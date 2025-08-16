Es tendencia:
Platense 2 vs. 1 San Lorenzo, por el Torneo Clausura 2025: minuto a minuto

El Calamar busca bajar al Ciclón de la punta y sumar su primera victoria en el Clausura.

Por Julián Mazzara

Platense 2 vs. 1 San Lorenzo, por el Torneo Clausura 2025: minuto a minuto
Este sábado 16 de agosto se enfrentan Platense y San Lorenzo por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga en el Estadio Ciudad de Vicente López. El encuentro correspondiente a la Zona B se puede ver por ESPN Premium. Además, el árbitro del partido es Sebastián Martínez Beligoy y a cargo del VAR está Álvaro Carranza.

El Calamar, que viene de coronarse como campeón del Apertura, no tuvo un buen inicio en el segundo torneo del año. Sin victorias en cuatro jornadas, se ubica en la anteúltima posición del grupo con 3 puntos que fueron producto de 3 empates, el último de ellos ante Instituto 1-1 el pasado domingo en condición de visitante.

Mucho mejor es la actualidad deportiva del Ciclón, que incluso cuando los conflictos institucionales afloran comparte el liderazgo con River gracias a la cosecha de 8 puntos, los últimos 3 gracias a su victoria como local 1-0 ante Vélez.

El gol de Ronaldo Martínez

El gol de Elías Báez

La formación de Platense

Juan Pablo Cozzani; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón y Raúl Lozano; Guido Mainero, Marcos Portillo, Franco Baldassarra y Franco Zapiola; Vicente Taborda y Ronaldo Martínez. DT: Cristián González.

La formación de San Lorenzo

Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Francisco Perruzzi, Juan Cruz Rattalino; Matías Reali, Alexis Cuello, Agustín Ladstatter. DT: Damián Ayude.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

