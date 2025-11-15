Por qué no juega Ángel Di María hoy en Independiente vs. Rosario Central por el Torneo Clausura

Independiente y Rosario Central cierran su participación en la fase regular del Torneo Clausura este sábado desde las 21.30 en el Estadio Libertadores de América. Mientras el Rojo pone en juego sus últimas fichas para mantener vivo el sueño de ingresar a la Copa Sudamericana, el Canalla, que ya tiene sus objetivos cumplidos, sorprende con una visita a Avellaneda sin todas sus figuras estelares. Entre ellas se encuentra nada menos que la de Ángel Di María.

El campeón del mundo no fue incluido por Ariel Holan en la lista de concentrados para el duelo ante el Rojo, al igual que otro nombres de peso como Alejo Véliz. La decisión responde a dos cuestiones: una necesidad estratégica del cuerpo técnico pensando a futuro, sumado a que el Canalla, ya clasificado a la Copa Libertadores y playoffs como líder de la tabla anual y la Zona B, no pone nada en riesgo en Avellaneda.

Por qué no juega Di María

La ausencia del Fideo se debe a que tanto él como Véliz acumulan cuatro tarjetas amarillas y están al borde de la suspensión. Si recibieran una más, quedarían afuera del cruce de octavos de final del Torneo Clausura, que por el momento sería ante Estudiantes de La Plata. Para evitar ese riesgo, Holan decidió preservarlos.

Bajo este contexto, Holan no arriesgó a sus figuras y les permitirá llegar a la fase eliminatoria con las tarjetas limpias. Todo indica que el reemplazante de Ángel Di María en el once inicial será Santiago López, mientras que Enzo Copetti ocuparía el lugar de Véliz en el ataque.

Con esta formación alternativa, el Canalla buscará cerrar la fase regular manteniendo el invicto que acumuló durante todo el semestre. El objetivo es mantener la buena senda y la dinámica positiva que lo llevó a consolidarse como uno de los líderes del campeonato, antes de encarar la definición del título.

Datos clave

Independiente recibe a Rosario Central este sábado 21:30 .

recibe a este . Ángel Di María no fue convocado por Ariel Holan para el partido.

no fue convocado por para el partido. Di María y Véliz están al límite con cuatro amarillas y son preservados.

Publicidad

Publicidad

ver también Boca se fija en un 10 del fútbol brasileño como posible refuerzo para la Copa Libertadores 2026