Keylor Navas revolucionó al fútbol argentino con su llegada a Newell’s Old Boys, quien se adelantó a San Lorenzo y se quedó con el ex arquero de Real Madrid y Paris Saint-Germain. Pero más allá de que se sumó al elenco dirigido por Mariano Soso, no está presente en el debut ante Independiente Rivadavia, por el Torneo Apertura 2025.

A sus 38 años, el nacido en San Isidro de El General, ya firmó su contrato con el elenco rosarino, pero no forma parte del plantel que hace su estreno frente a los mendocinos. Sin duda alguna, una baja más que sensible para Soso y compañía, que esperaban tenerlo.

¿Por qué no juega Keylor Navas hoy en Newell’s vs. Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura 2025?

Debido a que todavía no llegó al país, Keylor Navas no fue convocado por Mariano Soso para Newell’s vs. Independiente Rivadavia. En cambio, los defensores Tomás Jacob y Armando Méndez están lesionados y, al igual que el tico, se pierden el primer partido oficial del año.

Por el lado de Jacob, se pierde el partido por una distensión en el gemelo externo izquierdo, mientras que Méndez posee una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo. A raíz de esto, se suman a la ausencia de Navas y tendrán que esperar para tener su primer cotejo.

Keylor Navas, leyenda de Costa Rica.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo llegará Keylor Navas a Rosario?

Hecho oficial el anuncio de la contratación por parte de Newell’s, en Rosario están expectantes del arribo del arquero que conquistó en tres ocasiones la Champions League con Real Madrid y que con la Selección de Costa Rica disputó los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Su agente, sin embargo, no precisó fecha exacta para esa llegada, que de todos modos es inminente: “Viajaremos en estos días. Solo estamos esperando la confirmación del club”, manifestó en una publicación de Instagram.

La carrera de Keylor Navas

El centroamericano de 38 años dio sus primeros pasos como profesional con la camiseta de Deportivo Saprissa de su país natal. Cruzó el Atlántico para representar a Albacete Balompié de la Segunda División de España y, una temporada más tarde, le llegó la oportunidad de jugar en LaLiga para Levante y no la desaprovechó.

Publicidad

Publicidad

En aquel 2014 la rompió para la Selección de Costa Rica, que llegó a cuartos de final del primero de los tres Mundiales que disputó Keylor Navas. Aquella actuación hizo que Florentino Pérez lo llevara a Real Madrid, dónde atravesó grandes campañas. En Paris Saint-Germain, su último equipo, sufrió la competencia con Gianluigi Donnarumma y, en el medio, jugó a préstamo en en Nottingham Forest. Lleva 6 meses inactivo y con el pase en su poder.

Keylor Navas es nuevo arquero de Newell’s.

Todos los títulos de Keylor Navas

Liga de Campeones de la Concacaf 2005 (Saprissa)

Primera División de Costa Rica 2006 (Saprissa)

Primera División de Costa Rica 2007 (Saprissa)

Primera División de Costa Rica 2007 (Saprissa)

Primera División de Costa Rica 2008 (Saprissa)

Primera División de Costa Rica 2008 (Saprissa)

Primera División de Costa Rica 2010 (Saprissa)

Supercopa de Europa 2014 (Real Madrid)

Mundial de Clubes 2014 (Real Madrid)

Champions League 2016 (Real Madrid)

Supercopa de Europa 2016 (Real Madrid)

Mundial de Clubes 2016 (Real Madrid)

La Liga de España 2017 (Real Madrid)

Supercopa de España 2017 (Real Madrid)

Champions League 2017 (Real Madrid)

Supercopa de Europa 2017 (Real Madrid)

Mundial de Clubes 2017 (Real Madrid)

Champions League 2018 (Real Madrid)

Mundial de Clubes 2018 (Real Madrid)

Ligue 1 2020 (PSG)

Copa de Francia 2020 (PSG)

Copa de la Liga de Francia 2020 (PSG)

Supercopa de Francia 2020 (PSG)

Copa de Francia 2021 (PSG)

Ligue 1 2022 (PSG)

Supercopa de Francia 2022 (PSG)

Supercopa de Francia 2023 (PSG)

Ligue 1 2024 (PSG)

Copa de Francia 2024 (PSG)

Publicidad

Publicidad

ver también Revelaron el rol clave de Messi para el arribo de Keylor Navas a Newell's