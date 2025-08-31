Qué canal pasa River vs. San Martín de San Juan por el Torneo Clausura 2025

Este domingo, en el Estadio Monumental de Núñez, River Plate y San Martín de San Juan se ven las caras en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional de Argentina. Uno de los duelos más esperados del fin de semana.

Desde las 19:15 horas, el Millonario y el Verdinegro pisarán el verde césped del estadio con más concurrencia que tiene la República Argentina en la actualidad. Y lo harán con el objetivo en común de hacerse con tres puntos sumamente importantes para lo que viene.

Cabe destacar que River viene de conseguir el boleto hacia los cuartos de final de la Copa Libertadores de América y rumbo a la propia instancia de la Copa Argentina, aunque, en ambas ocasiones, lo logró por penales después de cosechar pálidos empates.

Paralelamente, el conjunto cuyano llegó a Buenos Aires sorprendiendo a propios y extraños al encontrarse metido en la pelea por estar en la pelea por la clasificación en el propio certamen doméstico. En la fecha pasada superó 1-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata como local.

River y San Martín se enfrentan en Núñez.

Qué canal pasa River vs. San Martín (SJ) por el Torneo Clausura

El encuentro entre River Plate y San Martín de San Juan por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional de Argentina podrá visualizarse, de manera exclusiva, por intermedio de la pantalla de TNT Sports.

