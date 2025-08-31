¿Se juega River vs. San Martín de San Juan por el Torneo Clausura?

Por la séptima fecha del Grupo B, en el Estadio Más Monumental, River recibe a San Martín de San Juan con el objetivo de sumar una nueva victoria que no solo le permita cerrar la jornada como el único puntero de la zona, sino que también para quedar como líder de la tabla anual.

A lo largo de todo el domingo, la lluvia azotó a la ciudad de Buenos Aires y esto afectó el campo de juego del estadio del Millonario, por lo que pudo poner en duda el inicio del encuentro. A pesar de esto, el duelo se disputará en condiciones normales, a partir de las 19.15 horas.

El árbitro del encuentro, Darío Herrera, será quien tenga la potestad de suspender el partido en caso de considerarlo. Para que esto pase, deberá haber tormenta eléctrica mientras se dispute el juego, o bien que la pelota no ruede con normalidad en caso de que el césped tenga charcos de agua.

Así las cosas, el Millonario y el Santo Sanjuanino continuarán con la jornada de domingo que tuvo en total cinco partidos programados, y que todos contaron con la presencia de la lluvia como la gran protagonista, aunque dejó jugar los encuentros con normalidad.

Sarmiento de Junín vs. Rosario Central fue suspendido por lluvia

La lluvia es la gran protagonista de este fin de semana, y en la jornada del sábado el encuentro disputado en Junín entre Sarmiento y Rosario Central fue suspendido en el entretiempo debido a las fuertes tormentas, sumado al estado del campo de juego el Eva Perón.

En sus redes sociales, la cuenta oficial de la Liga Profesional informó que por las condiciones climáticas el encuentro no podrá reanudarse este domingo, y que en los próximos días confirmará cuándo se disputarán los segundos 45 minutos. El partido estaba 0 a 0 a la hora de la suspensión.

