Qué pasa si hay empate hoy en Vélez vs. Central Córdoba por la Supercopa Argentina

El Fortín y el Ferroviario se enfrentan en Arroyito en búsqueda de un nuevo título local con definición a partido único.

Por Bruno Carbajo

Vélez y Centtral Córdoba se disputan un nuevo título local.
© Getty/Prensa Central CórdobaVélez y Centtral Córdoba se disputan un nuevo título local.

En medio de una fecha FIFA, el fútbol argentino no detiene la pelota. Es que Rosario será testigo de la definición de un nuevo título local. Vélez y Central Córdoba se enfrentan este sábado desde las 16, en el Gigante de Arroyito, por la Supercopa Argentina. El encuentro es dirigido por Facundo Tello y podrá verse tanto a través de ESPN como de Disney+.

El Fortín va en búsqueda del segundo título de la era Guillermo Barros Schelotto (obtuvo la Supercopa Internacional vs. Estudiantes), mientras que el Ferroviario buscará repetir lo logrado en la final de la Copa Argentina 2024, justamente ante el equipo de Liniers, en lo que fue el partido que le dio acceso a la disputa de este torneo. Por su parte, Vélez dice presente como campeón de la pasada Liga Profesional.

Al tratarse de una final a partido único, en caso de que ambos equipos igualen en el tiempo reglamentario, deberá jugarse un tiempo suplementario de 30 minutos de duración. El mismo se dividirá en dos tiempos iguales de 15′ cada uno. Y, en caso de mantenerse el empate, el campeón se conocerá mediante una tanda de penales.

Cómo llegan Vélez y Central Córdoba

El equipo de Guillermo Barros Schelotto llega con la flechita para arriba. Atraviesa una racha positiva de cuatro triunfos consecutivos, se encuentra segundo en la zona B del Torneo Clausura, está en cuartos de final de la Copa Libertadores, donde enfrentará a Racing, y de yapa, perdió solo un partido en lo que va del semestre.

Central Córdoba, en tanto, viene de sufrir una de cal y otra de arena: en el campeonato local marcha segundo e invicto en la zona A. Sin embargo, semanas atrás, quedó eliminado de la Copa Sudamericana ante Lanús. Buscará alzar su segundo título oficial.

Vélez 0-0 Central Córdoba por la Supercopa Argentina: ¡Comenzó el partido!

Vélez 0-0 Central Córdoba por la Supercopa Argentina: ¡Comenzó el partido!

Rotura de ligamentos cruzados en River: la dura baja que sufrió Gallardo y el cupo que se le abre para la Copa Libertadores

Rotura de ligamentos cruzados en River: la dura baja que sufrió Gallardo y el cupo que se le abre para la Copa Libertadores

