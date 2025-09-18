Ricardo Caruso Lombardi reveló quién es el mejor futbolista que descubrió: “El más importante”

Durante toda su carrera como entrenador dentro del fútbol argentino, Ricardo Caruso Lombardi descubrió a muchísimos futbolistas que, con el tiempo, se consagraron y lograron dar el salto. Si bien sus trabajos mayormente fueron para apagar incendios y salvar a los equipos del tan temible descenso, el Tano no se privó de encontrar jugadores donde nadie los buscaba.

Así como tuvo buenas, también se encontró con las malas. Y es que cuando estaba al frente de Racing le ofrecieron incorporar a Keylor Navas, quien aquel entonces se desempeñaba como arquero de Deportivo Saprissa, en su país.

“Me mandaron un video suyo desde Costa Rica. Lo vi muy chiquito y en aquel momento era un arquero más“, recordó hace unos años en diálogo con TN, a lo que agregó: “¿Cómo me voy a arrepentir? Por video es muy difícil. Como no lo vi en persona, no me arriesgué a traerlo”, exclamó. Incluso, indicó que “si es difícil con los jugadores de campo, imaginate con un arquero”.

Más allá de dicha situación, en diálogo con Sin Barreras con Bianca Soifer el ex DT de Argentinos Juniors, Quilmes y San Lorenzo reveló que Carlos Luna fue el mejor futbolista que descubrió. Fue cuando el actual columnista en TN Deportivo llegó a Tigre en la temporada 2003-2004. Y si bien recordó que “fueron muchos”, indicó que “el Chino fue el más importante”.

El rendimiento del Chino Luna con Ricardo Caruso Lombardi

Ricardo Caruso Lombardi dirigió a Carlos Luna en Tigre, y lo hizo en dos oportunidades: primero en 2010 y luego en 2018. Entre ambos ciclos, el delantero nacido en Piquillín disputó 24 encuentros, convirtió 9 goles y aportó una asistencia en los 1.972 minutos que estuvo en cancha.

ver también Por qué Conmebol no publicó los audios del VAR de Vélez vs. Racing y River vs. Palmeiras de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Los números del Chino Luna en su carrera

Fueron dos décadas las que disputó el Chino Luna como futbolista profesional, quien debutó en 2001 y se retiró en 2021. En todo ese tiempo, afrontó 403 partidos, convirtió 115 goles y aportó 23 asistencias.

Publicidad

Publicidad

Además, fue campeón de la Primera B Metropolitana en la temporada 2001-2002 con Deportivo Español, y de la misma categoría con Tigre en 2004 y 2005. Con el club de Victoria también se consagró en la Copa de la Superliga, en 2019, y obtuvo la Serie A y la Recopa Sudamericana, en 2010, con Liga Deportiva Universitaria de Quito.