Tras el triunfo de Boca sobre River, así quedó la tabla anual para clasificar a la Copa Libertadores 2026

La jornada del domingo comenzó con el Superclásico, que se disputó en La Bombonera y quedó en manos de Boca, y este resultado provocó cambios en la pelea por ingresar a la próxima edición de la Copa Libertadores, donde la tabla anual está que arde.

Tras los resultados del sábado, que dejaron a Racing más cerca de acceder al torneo más importante del continente y a Huracán con menos chances, la victoria del Xeneize sobre el Millonario provocó que los dirigidos por Claudio Úbeda se metan en el certamen internacional y complicaran muchísimo a los de Marcelo Gallardo.

Cabe destacar que ya hay tres equipos clasificados a la Copa Libertadores 2026, siendo Platense, Rosario Central e Independiente Rivadavia los beneficiados de dicho boleto. El Calamar lo hizo por consagrarse campeón del Torneo Apertura 2025, mientras que el Canalla sacó pasaje por ser el líder de la tabla anual. Y tras coronarse en la Copa Argentina, los mendocinos se metieron por primera vez en su historia dentro del torneo.

Por otra parte, vale recordar que en el cierre del día, Sarmiento recibe a Instituto (19:20), Banfield hace lo propio ante Aldosivi (19:20), Atlético Tucumán juega en su estadio ante Godoy Cruz (21:30), y Tigre tiene que hacer de local ante Estudiantes de La Plata (21:30). Pero solamente el encuentro que se disputa en el Estadio José Dellagiovanna tendrá injerencia en esta pelea por entrar a las copas internacionales, ya que ambos tienen chances de ir a la Copa Sudamericana 2026.

Así quedó la tabla anual para la Copa Libertadores y Sudamericana

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 Rosario Central (LIBERTADORES) 66 31 40:15 25 18 12 1 2 Boca (LIBERTADORES) 59 31 50:23 27 17 8 6 3 River (FASE PREVIA – LIBERTADORES) 52 31 41:24 17 14 10 7 4 Argentinos Juniors (SUDAMERICANA) 51 30 39:21 18 14 9 7 5 Deportivo Riestra (SUDAMERICANA) 51 30 31:17 14 13 12 5 6 Racing (SUDAMERICANA) 50 31 41:29 12 15 5 11 7 San Lorenzo (SUDAMERICANA) 50 31 26:20 6 13 11 7 8 Barracas Central (SUDAMERICANA) 48 31 38:34 4 12 12 7 9 Lanús (SUDAMERICANA) 47 31 30:23 7 12 11 8 10 Tigre 46 30 31:23 8 12 10 8 11 Huracán 46 31 28:26 2 12 10 9 12 Estudiantes 42 30 34:34 0 11 9 10

