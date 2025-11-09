Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol argentino

Tras el triunfo de Boca sobre River, así quedó la tabla anual para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Continúan los movimientos dentro de la tabla de posiciones para que los equipos consigan su boleto hacia la Copa Libertadores.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Miguel Merentiel celebra su gol ante River.
© Getty ImagesMiguel Merentiel celebra su gol ante River.

La jornada del domingo comenzó con el Superclásico, que se disputó en La Bombonera y quedó en manos de Boca, y este resultado provocó cambios en la pelea por ingresar a la próxima edición de la Copa Libertadores, donde la tabla anual está que arde.

Tras los resultados del sábado, que dejaron a Racing más cerca de acceder al torneo más importante del continente y a Huracán con menos chances, la victoria del Xeneize sobre el Millonario provocó que los dirigidos por Claudio Úbeda se metan en el certamen internacional y complicaran muchísimo a los de Marcelo Gallardo.

Cabe destacar que ya hay tres equipos clasificados a la Copa Libertadores 2026, siendo Platense, Rosario Central e Independiente Rivadavia los beneficiados de dicho boleto. El Calamar lo hizo por consagrarse campeón del Torneo Apertura 2025, mientras que el Canalla sacó pasaje por ser el líder de la tabla anual. Y tras coronarse en la Copa Argentina, los mendocinos se metieron por primera vez en su historia dentro del torneo.

Por otra parte, vale recordar que en el cierre del día, Sarmiento recibe a Instituto (19:20), Banfield hace lo propio ante Aldosivi (19:20), Atlético Tucumán juega en su estadio ante Godoy Cruz (21:30), y Tigre tiene que hacer de local ante Estudiantes de La Plata (21:30). Pero solamente el encuentro que se disputa en el Estadio José Dellagiovanna tendrá injerencia en esta pelea por entrar a las copas internacionales, ya que ambos tienen chances de ir a la Copa Sudamericana 2026.

Carlos Palacios y el Changuito Zeballos celebran el gol de Boca.

Carlos Palacios y el Changuito Zeballos celebran el gol de Boca.

Así quedó la tabla anual para la Copa Libertadores y Sudamericana

#EquiposPTSJGol+/-GEP
1Rosario Central (LIBERTADORES)663140:152518121
2Boca (LIBERTADORES)593150:23271786
3River (FASE PREVIA – LIBERTADORES)523141:241714107
4Argentinos Juniors (SUDAMERICANA)513039:21181497
5Deportivo Riestra (SUDAMERICANA)513031:171413125
6Racing (SUDAMERICANA)503141:291215511
7San Lorenzo (SUDAMERICANA)503126:20613117
8Barracas Central (SUDAMERICANA)483138:34412127
9Lanús (SUDAMERICANA)473130:23712118
10Tigre463031:23812108
11Huracán463128:26212109
12Estudiantes423034:34011910
Publicidad
Gustavo Costas sí, Scaloni no: los dos argentinos nominados a mejor DT del 2025 por la IFFHS

ver también

Gustavo Costas sí, Scaloni no: los dos argentinos nominados a mejor DT del 2025 por la IFFHS

Argentina goleó a Fiyi y clasificó a 16avos de final del Mundial Sub 17 como primero de su grupo

ver también

Argentina goleó a Fiyi y clasificó a 16avos de final del Mundial Sub 17 como primero de su grupo

DATOS CLAVES

  • El Superclásico disputado en La Bombonera fue ganado por Boca ante el Millonario.
  • Platense, Rosario Central e Independiente Rivadavia ya están clasificados a la Copa Libertadores 2026.
  • La victoria de Boca clasificó a los dirigidos por Claudio Úbeda a la Copa Libertadores.
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gallardo dice que va a volver a ganar, pero perdió 11 de los últimos 12 torneos: a veces, dar un paso al costado no es de cobarde

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026
River Plate

Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Cómo queda la clasificación a la Copa Libertadores si Boca gana, empata o pierde vs. River en el Superclásico
Boca Juniors

Cómo queda la clasificación a la Copa Libertadores si Boca gana, empata o pierde vs. River en el Superclásico

Cómo queda la clasificación a la Copa Libertadores 2026 si River gana, empata o pierde contra Boca
River Plate

Cómo queda la clasificación a la Copa Libertadores 2026 si River gana, empata o pierde contra Boca

Con un emotivo homenaje a Miguel Russo y chicanas a River, los posteos de Boca tras el triunfo en el Superclásico
Boca Juniors

Con un emotivo homenaje a Miguel Russo y chicanas a River, los posteos de Boca tras el triunfo en el Superclásico

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo