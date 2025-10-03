El sentido posteo de Rocky Balboa tras escupirle la cara a Marcos Acuña en Racing vs. River: “No refleja mis valores”

A más de 24 horas de lo que fue el clásico entre Racing y River, que terminó con triunfo para los dirigidos por Marcelo Gallardo y con una pelea protagonizada por Adrián Balboa y Marcos Acuña, siendo este último quien recibió un escupitajo en su rostro por parte del primero, las repercusiones siguen latentes.

Hubo muchísimo análisis, dires y diretes, pero también un firme y sentido pedido de disculpas. Con el correr del tiempo, el delantero uruguayo con pasado en Unión se comunicó con el ex Ferro Carril Oeste y Racing para ofrecerle su perdón. Pero también emitió un comunicado en sus redes sociales.

“Quiero pedir disculpas públicas por mi reacción en el partido de ayer. Mi comportamiento no refleja mis valores individuales, ni los del grupo que integro, ni los del club al que represento”, exclamó el montevideano de 31 años. Y si bien no mencionó al jugador de River, englobó a la institución rival, como así también a los hinchas y los jugadores. “También quiero pedir perdón a todos los que se hayan sentidos ofendidos y/o agredidos con mi accionar”, indicó.

Por último, antes de culminar con su pedido de disculpas, aclaró que “esto nunca me había ocurrido como profesional”, además de que se comprometió con que “no volverá a pasar”.

Adrián Balboa emitió un pedido de disculpas hacia Marcos Acuña.

La sanción que caerá sobre Adrián Balboa

Adrián ‘Rocky’ Balboa fue uno de los grandes protagonistas de la gresca sobre el final de la victoria de River ante Racing, dado a que escupió al Huevo Acuña en su rostro, y el árbitro Hernán Mastrángelo no lo expulsó, pero sí lo informó ante el Tribunal de Disciplina.

Publicidad

Publicidad

El delantero uruguayo se expone a una durísima sanción que, a priori, debería cumplir en la próxima edición de la Copa Argentina, siempre y cuando no sea superior a los tres partidos. Si supera dicha cantidad de encuentros, tendrá que purgar en el campeonato local.

Tweet placeholder

Durante los próximos días, desde el Tribunal de Disciplina elevarán la sanción del ex Unión, quien ingresó en el complemento para intentar revertir el resultado, algo que finalmente no pudo lograr.

Publicidad

Publicidad

ver también Tras el escandaloso final frente a Racing, el posteo de Marcos Acuña que hizo delirar a los hinchas de River: “Respeten los rangos”