En medio de una posible salida a Europa y mientras pelea el descenso, la decisión que tomaría Carlo Ancelotti con Neymar en Brasil

El presente de Neymar en Santos no es el mejor. El astro brasileño que se perdió la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas por lesión se encuentra en plena lucha por no descender a la Segunda División del Brasileirão, pero a su vez podría dejar al Peixe para regresar a Europa.

Todo esto lo ve Carlo Ancelotti, quien llegó a la dirección técnica de la Selección de Brasil tras lo que fue la salida de Dorival Júnior y está planificando lo que serán los últimos dos partidos en las clasificatorias hacia el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, donde enfrentará a Chile y Bolivia, en septiembre.

La última vez que el oriundo de Mogi das Cruzes lució la camiseta de su nación fue en septiembre de 2023 cuando se rompió los ligamentos cruzados frente a Uruguay. Y si bien entra en la consideración de Ancelotti, dejó bien en claro que lo utilizaría cuando estuviera “en su mejor versión”. Por eso mismo, este lunes estará prestándole muchísima atención frente a Juventude por la fecha 18 del Brasileirão.

En medio de todo esto, el periodista Fábio Sormani indicó en su canal de YouTube que Ney “ha completado cuatro juegos seguidos jugando los 90 minutos. La impresión es que está recuperado. Y, dependiendo de su desempeño para fin de año, no es difícil parecer una oferta olímpica u otro club de Europa”. Y justamente, apareció en el radar de Fenerbahçe, pero no se avanzó en la negociación. Lo cierto es que el ex Barcelona y PSG busca volver a vestir los colores de la Canarinha para concretar la clasificación a la próxima cita mundialista y, de una vez por todas, tratar de levantar el máximo trofeo para un futbolista. Pero deberá mantener el nivel que viene teniendo en Santos.

La charla de Carlo Ancelotti con Neymar

“He hablado con él“, admitió Ancelotti en una conferencia de prensa durante las Eliminatorias Sudamericanas. “Es un jugador muy importante para nuestra selección, para el Mundial. Él tiene que prepararse bien, tiene que hacerlo y he hablado con él de ello: que se prepare bien porque tenemos la idea de que tiene que ser un jugador muy importante para la selección de Brasil“, afirmó.

El entrenador italiano le dio una última oportunidad a Neymar para volver a disputar una Copa del Mundo, como lo hace ininterrumpidamente desde 2014, cuando debutó con 18 años en el Mundial que se llevó a cabo en su país. El de 2026 sería su cuarta participación defendiendo los colores de Brasil y buscando levantar el trofeo que desde comienzos de siglo le es esquivo a su nación.

El presente de Neymar

Desde que llegó a Santos luego de su estadía en el fútbol saudí, Ney tuvo muchas lesiones que lo privaron de tener acción en el club con el que dio sus primeros pasos como profesional.

Hasta el momento, lleva 16 encuentros disputados: anotó cuatro goles, aportó tres asistencias y presenció 1.073 minutos en el campo de juego.

