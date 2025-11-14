Soñaba ser goleador, fue arquero revelación del fútbol argentino y con solo un año en Primera División jugará el Mundial de 2026

“Hasta los diez u once años yo era delantero. De un día para el otro, quise probar en el arco y me gustó”, le había dicho a inicios de año Orlando Gill a ESPN sobre una decisión tan determinante que hoy lo pone a las puertas de jugar el primer Mundial de su carrera cuando todavía no se cumplió un año de su estreno en la Primera División del fútbol argentino.

Llamado a ser titular en el partido amistoso que la Selección de Paraguay disputará en Estados Unidos ante el seleccionado local, se ganó la confianza de Gustavo Alfaro sobre el final de las Eliminatorias de CONMEBOL y ha sido tan rápida su progresión que parece haberse adueñado del puesto cuando solo faltan meses para la Copa del Mundo que entre junio y julio se disputará con sede compartida entre Estados Unidos, México y Canadá.

Aunque pocos lo saben, antes de llegar para jugar en la Reserva de San Lorenzo en 2024, Gill se había estrenado en la máxima categoría del fútbol paraguayo con el club homónimo, teniendo la oportunidad de atajar en las últimas dos fechas del Apertura 2020, ante dos gigantes de dicho país como Libertad y Cerro Porteño.

Fue Miguel Ángel Russo, fallecido el pasado 8 de octubre, quien le dio la confianza de convertirse en el reemplazante de Augusto Batalla en El Ciclón y no tardó en pagar con grandes rendimientos que lo llevaron a ser el arquero revelación del Apertura 2025 de la Copa de la Liga. De hecho, mantuvo su valla invicta en los cuatro primeros encuentros de aquel torneo en que el equipo accedió hasta semifinales.

De sus inicios como jugador de campo e inspirado también en una leyenda del fútbol paraguayo como José Luis Félix Chilavert, el arquero que roza los dos metros de estatura tiene también la particularidad de ser ejecutante de penales y tiros libres, aunque le han faltado las oportunidades para hacerlo con San Lorenzo en Primera División.

Lo confirma, sin embargo, un video que se volvió viral cuando le tocó ser convocado por primera vez con el primer equipo del Ciclón, de un golazo de tiro libre que convirtió con Sportivo San Lorenzo. “La pegada que tiene es impresionante. Si le dan la oportunidad, va a sorprender a muchos”, llegó a advertir Mario Jara, el ojeador que lo llevó al fútbol argentino.

Los números de Orlando Gill en San Lorenzo

Desde su estreno en Primera División, en diciembre de 2024, Orlando Gill lleva disputados un total de 36 partidos en el arco de San Lorenzo, en los que recibió 24 goles y terminó con su valla invicta en 18. En el presente Torneo Clausura, concedió nada más que 9 goles en los 13 encuentros que lleva disputados.

En síntesis

Orlando Gill , arquero de San Lorenzo , podría ser titular con Paraguay ante Estados Unidos en un amistoso.

, arquero de , podría ser titular con Paraguay ante en un amistoso. Debutó en Primera División en diciembre de 2024 y lleva 36 partidos jugados con San Lorenzo.

y lleva jugados con San Lorenzo. Gill mantuvo su valla invicta en 18 de los 36 partidos disputados con el club argentino.

