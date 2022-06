"Si yo fuera Lionel Messi, viviría como él", podría decir tranquilamente la canción de Manu Chao. Y es que el 10 de la Selección Argentina, que viene de ganar la Finalissima siendo la figura y le hizo cinco goles al Estonia, aprovecha sus días en Rosario para disfrutar a su familia. Mates, asado y fotos con Antonella, mientras comieza a imaginar Qatar 2022. Su objetivo. El nuestro.

Desde que Lionel Messi tomó las riendas de su cuenta de Instagram, las selfies y los momentos en familia comenzaron a salir a la luz. Por eso, mientras descansa en su casa y aprovecha su momento más descontracturado, sale su parte más argentina. ¡Mate torpedo, parrilla envidiable y muchas risas! Qué lindo ver feliz a La Pulga...

Mate personalizado y asado: Messi aprovecha sus días en familia pensando en Qatar

Aunque pronto comenzará una nueva temporada con el PSG y las presiones volverán a estar en el punto más alto con el Mundial de Qatar a la vuelta de la esquina, el 10 muestra su lado más humano en las redes y cocina para Antonella y los suyos. Además, matecitos con el sol rosarino y relax total.

Un detalle que contó De Paul no se puede dejar pasar en medio de las fotos de Lionel. Según aseguró su amigo, "mejoró mucho". En broma, el ex Racing bromeó en Nunca es Tarde: "No le daba dinámica a los mates, hasta que un día le dijimos con el Papu '¿y Leo? Hacete unos lavaditos'. Y chau, desde ahí mejoró mucho, le tocamos el orgullo, ja". ¿Están bien así los mates, Anto?