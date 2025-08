Indignación en México por la intervención del guardaespaldas de Messi en el final caliente con los jugadores de Atlas: “Impunidad total”

Entre Lionel Messi y México hay algo personal. Si para cualquier equipo o jugador es especial enfrentar a quien para una amplia mayoría es el mejor futbolista de la historia, para los representantes del fútbol azteca representa el doble en materia de desafío, de batalla, de revancha. No es lo mismo para él que para ellos, pero sí es evidente que también ha sabido prenderse en ese juego.

La última entrega de esa rivalidad fue el duelo de este miércoles ante Atlas de Guadalajara en el inicio de una nueva edición de la Leagues Cup, del que Inter Miami salió victorioso por 2-1 en el Chase Stadium y en el que el capitán del equipo que conduce Javier Mascherano tuvo un cruce con Matías Coccaro que, aunque ellos terminó de manera amistosa y con regalo de camiseta incluido para la colección del uruguayo, generó un clima caliente una vez finalizado el encuentro.

Camino del túnel que conduce a los vestuarios, fueron varios los encontronazos entre futbolistas del equipo estadounidense y el mexicano, tanto que el guardaespaldas de Messi, el popular Yassine Cheuko, se sintió en la necesidad de intervenir para protegerlo de cualquier agresión.

Aunque solo se encargó de alejar del capitán de Inter Miami a miembros del equipo de Guadalajara, en México no se tomaron nada bien esa aparición que le valió críticas tanto de parte de la prensa como de los hinchas. Álvaro Morales, uno de los periodistas que más ha cargado contra La Pulga, no tardó en expresarse al respecto en las redes sociales: “Impunidad total. No debe estar en el terreno de juego”, dijo como respuesta a las imágenes que se compartió en la cuenta de X de ESPN México, denunciando que Cheuko “empujó” a futbolistas del Atlas.

La referencia a los empujones propinados por parte del guardaespaldas se repitió en la amplia mayoría de los portales mexicanos y los hinchas no tardaron de reaccionar a ese relato. “Por eso y por otras cosas, jamás será el mejor del mundo. Bueno, de hecho ni portándose bien lo será. Pelé, Maradona y Cristiano están por encima de el. Sin contar a Ronaldinho, quien tenía mucho más magia que el”, escribió uno de ellos.

“Frionel Mensso siempre ha jugado con otras reglas, cual es la sorpresa”, comentó otro. “Qué pasó ahí, Liga MX. Messi hace lo que quiere en la MLS, ellos le tienen miedo, pero está mal que ustedes también se dejen mandar por Messi y no defiendan a sus equipos”, se quejó uno más. “¿Qué tiene que hacer aquí el guardaespaldas de Messi? Ok, se entiende lo de cuidarlo de los aficionados, pero la neta aquí no tendría ni que meterse. Sabemos que no pasará nada aunque se meta protesta. Ojalá el Necaxa le gané”, expresó uno más.

Con Cóccaro, todo bien

El delantero uruguayo del Atlas Matías Cóccaro se encargó de acarar que la situación con Lionel Messi había terminado en los mejores términos e incluso se encargó de mostrar la camiseta que este le regaló. “Después del partido vino a pedirme disculpas. Obviamente, eso habla de lo que es el tipo. El tipo ganó todo y no sé qué edad tiene, con 37 o 38 años está impecable y vino y me lo gritó. Uno se da cuenta de que el loco quiere seguir ganando”, contó.

Y continuó: “La verdad es que no puedo decirle nada. ¿Qué voy a decirle? Es el mejor de la historia y cuando veo un tipo así… La verdad es que con él me callo la boca. Con ningún otro jugador, eh. Pero con él me callo la boca. Y con Suárez, que es mi ídolo. Con Leo, ¿qué voy a decir? No puedo decir nada. En ese sentido, respeto, sacarse el sombrero y callarse la boca”.