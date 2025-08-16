Es tendencia:
Por qué no juega hoy Lionel Messi en Inter Miami vs. LA Galaxy por la MLS

El astro fue convocado por Javier Mascherano pero finalmente no fue incluido dentro del equipo de Las Garzas.

Por Bruno Carbajo

A dos semanas de la lesión muscular que lo frenó, Lionel Messi vuelve a ser noticia en Inter Miami. El equipo de Javier Mascherano recibe este viernes desde las 20.30 a Los Ángeles Galaxy, vigente campeón de la MLS, por la fecha 27. Todo apuntaba a que el astro argentino reapareciera desde el arranque, pero en la previa sorprendió su ausencia entre los titulares.

Tras haberse sumado a los entrenamientos con el grupo desde el miércoles, la expectativa estaba puesta en verlo regresar a la cancha. Sin embargo, el Jefecito optó por llevarlo de a poco: Messi quedó en el banco y la idea sería que sume minutos en el segundo tiempo, una decisión que tal vez fue consensuada para que retome ritmo sin forzar la pierna derecha.

Con este plan, el Jefecito eligió un once con Óscar Ustari; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Maxi Falcón, Jordi Alba; Tadeo Allende, Sergio Busquets, Benjamin Cremaschi, Telasco Segovia; Fafà Picault y Luis Suárez. Rodrigo De Paul también esperará su turno entre los suplentes.

Picault fue el elegido para ocupar el habitual luego del ’10’ y conformar la dupla de ataque junto al Pistolero. El oriundo de Haití, habitual pieza de recambio en Las Garzas, buscará aprovechar su oportunidad al partir desde el inicio. En lo que va de la temporada, lleva cuatro goles anotados en poco más de 600 minutos, distribuidos en 23 encuentros.

Vale recordar que la molestia muscular apareció en el duelo ante Necaxa por Leagues Cup, apenas 13 días atrás. Desde entonces, Messi se perdió dos partidos clave: la victoria 3-1 frente a Pumas y la dura derrota 1-4 en el clásico contra Orlando City. Ahora, aspira a no prolongar esa racha y volver a ayudar a su equipo.

