Jugó un Mundial, enfrentó en reiteradas veces a la Selección Argentina y sería el elegido del Inter Miami de Messi para reemplazar a Ustari en el arco

En su tercera participación, Lionel Messi busca llevar a Inter Miami a lo más alto de la MLS. La Pulga lidera al equipo de la Florida en el arranque de los Playoffs, dónde buscan la clasificación a las semifinales de la Conferencia Oeste ante Nashville SC.

Mientras tanto, la directiva de las Garzas ya piensa en la temporada 2026, donde ya tienen asegurada la continuidad de su principal figura, Messi. Para acompañar al ’10’, están tras los pasos de otro futbolista experimentado y con vasta carrera a nivel de selecciones.

Se trata de Pedro Gallese, el arquero de la Selección de Perú, que afronta los últimos meses de su contrato con Orlando City. El de 35 años, que participó en el Mundial de Rusia 2018, aún no llega un acuerdo para extender su vínculo en el rival de Inter Miami.

En ese contexto, las Garzas y otro puñado de equipos de la MLS están expectantes para negociar con él en caso de que se caigan sus chances de permanecer en Orlando, según adelantó el periodista Luis Carlos Pineda. La llegada de Gallese a Inter Miami perjudicaría principalmente a Óscar Ustari.

El argentino, de 39 años, tiene vínculo con los de la Florida hasta diciembre de 2026 tras haber llegado con el pase en su poder durante 2024. Sin embargo, por su edad, Inter Miami ya le busca reemplazante y el peso de la figura de Gallese lo posicionaría como titular en su arribo, relegando al surgido de Independiente.

Cuándo es el próximo partido de Inter Miami

Luego de la victoria del último viernes en el Chase Stadium, Inter Miami visitará este sábado a las 14, hora argentina, a Nashville SC por el segundi partido de la serie de cuartos de final de la Conferencia Oeste de la MLS.

Tras asegurarse el primer punto de la llave al mejor de tres, una victoria más depositará a los de Javier Mascherano en la próxima instancia de los Playoffs. Cincinnati o Colombus Crew serían el rival en la siguiente ronda, ya por un lugar en la final de conferencia.

