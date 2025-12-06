Es tendencia:
Qué pasa si Inter Miami empata con Vancouver Whitecaps por la final de la MLS: cómo define el equipo de Lionel Messi

Desde las 16.30, las Garzas irán en busca del título contra el equipo de Thomas Müller.

Por Joaquín Alis

Qué pasa si Inter Miami empata con Vancouver Whitecaps por la final de la MLS
© Getty ImagesQué pasa si Inter Miami empata con Vancouver Whitecaps por la final de la MLS

Inter Miami y Vancouver Whitecaps se ven las caras por la gran final de la MLS. El Estadio Chase será el escenario del partido que definirá al gran campeón de la temporada en Estados Unidos, que a su vez tendrá frente a frente dos viejos conocidos como Lionel Messi y Thomas Müller.

Las Garzas vienen de consagrarse en la Conferencia Este. Luego de finalizar en el tercer puesto en la tabla de posiciones, los de Javier Mascherano fueron imbatibles en los mata mata, superando a Nashville, Cincinnati y New York City. Así se ganaron su lugar en la gran final.

Por el lado del equipo de Vancouver, terminaron en la segundos en la Conferencia Oeste, con los mismos puntos del líder, pero abajo en diferencia de gol. En los playoffs superaron a Dallas, Los Ángeles FC y a San Diego, que se había llevado el primer puesto en el todos contra todos.

Qué pasa si hay empate en Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps

Si Inter Miami y Vancouver Whitecaps empatan en los 90 minutos reglamentarios, habrá prórroga. Se jugarán dos tiempos extra de 15 minutos para que los equipos intenten sacarse diferencias en el Estadio Chase.

Cabe aclarar que, en caso de permanecer la igualdad en el alargue, todo se definirá por penales.

Qué canal pasa Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps por la final de la MLS

El encuentro entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps, que enfrentará a Lionel Messi y Thomas Müller en una nueva final, se podrá ver en vivo y en directo, en forma exclusiva de manera online, por el MLS Season Pass de Apple TV. Será la única pantalla que pasará el encuentro no solo en el país sino también en los Estados Unidos y todo Latinoamérica.

