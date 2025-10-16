Atento Argentina: quién es la gran figura de la Selección de Marruecos en el Mundial sub 20

Después de ganarle a Colombia, la Selección Argentina logró la clasificación a la final del Mundial de Chile Sub 20, y le tocará enfrentar a su par de Marruecos, que se cargó a Francia por medio de los penales.

Los africanos no llegan como una sorpresa, dado que vienen realizando un trabajo a largo plazo y de forma minuciosa desde hace muchísimo tiempo. Así fue como en el Mundial de Qatar 2022 llegaron a las semifinales con el seleccionado absoluto, perdieron ante los galos y luego cayeron contra Croacia en el partido por el Tercer Puesto.

El elenco comandado por el belga Mohamed Ouahbi tiene a una de las grandes figuras de la competencia: Gessime Yassine, quien nació en Francia y se formó en dicho país. Actualmente, milita en las filas de USL Dunkerque de la Ligue 2, y tiene un valor de mercado por 4.000.000 de euros, siendo el más elevado de todo su plantel.

Yassine se desempeña como extremo por ambas bandas, tiene 19 años y los hinchas exigen que Walid Regragui, el entrenador que está al frente desde 2022, lo convoque de cara a la próxima fecha FIFA para que empiece a ganar terreno con vistas a lo que será la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá, a mediados del próximo año.

Gessime Yassine, la gran figura de Marruecos. (Getty Images)

Las estadísticas de Gessime Yassine en el Mundial de Chile Sub 20

En lo que va de la competencia que se disputa en Chile, fueron 6 los partidos que afrontó Gessime Yassine: anotó dos goles y aportó tres asistencias, además de que recibió una amonestación en los 497 minutos que estuvo en cancha.

Cuándo se juega la final del Mundial Sub 20

En primer turno, hay que destacar que el partido por el tercer y cuarto puesto se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre desde las 16 horas. Este cotejo tendrá como protagonistas a los combinados de Marruecos y Colombia en el Estadio Nacional de Santiago.

Posteriormente, más precisamente durante la jornada del domingo 19 de octubre, se disputará, desde las 20 horas y también en el Estadio Nacional de Santiago, la gran final del Mundial Sub 20. Dicho cotejo será dirimido por Argentina y Marruecos.

El cuadro del Mundial de Chile Sub 20

