Es tendencia:
logotipo del encabezado
Mundial Sub 20

Valente Pierani se pierde la semifinal entre Argentina y Colombia y el resto del Mundial Sub 20

Se lesionó otro titular del seleccionado albiceleste y Diego Placente debe rearmar el equipo de cara al próximo partido.

Por Nahuel De Hoz

Los jugadores de la Selección Argentina Sub 20 durante el Mundial. (Foto: El Norte)
Los jugadores de la Selección Argentina Sub 20 durante el Mundial. (Foto: El Norte)

Este sábado por la noche, la Selección Argentina consiguió la clasificación a las semifinales de la Copa del Mundo Sub 20, luego de vencer 2-0 a México en un partido híper caliente y que contó con un final con dos expulsados. Aunque ese excelente suceso le selló el boleto a la siguiente instancia, también recibió una mala noticia: un titular se pierde lo que resta del Mundial.

No es la primera vez que pierde un futbolista muy valioso el seleccionado que comanda tácticamente Diego Placente. Aunque cuenta con un plantel numeroso y de grandes jugadores que bien pueden reemplazarse entre sí para ocupar vacíos en diferentes puestos por su polifuncionalidad, esta baja es más que sustancial y obliga a modificar el armado táctico del entrenador.

Lo cierto es que Valente Pierani no jugará el resto de la Copa del Mundo Sub 20. En el primer tiempo ante México, el zaguero central salió lesionado tras no poder continuar sobre el campo de juego. Este domingo se realizó los estudios correspondientes para conocer a detalle y se reveló que sufrió una distensión en la rodilla. Así las cosas, estará afuera de las canchas por semanas.

Valente Pierani sufrió una distensión en la rodilla ante México.

Valente Pierani sufrió una distensión en la rodilla ante México.

No solo que no llega a recuperarse para las semifinales, por lo que se perderá el duelo ante Colombia, sino que tampoco tiene margen para estar en óptimas condiciones en el caso de una hipotética final o en el partido por el tercer puesto. De esta manera, Placente lo desafectó y ahora deberá decidir si continúa junto al resto de la delegación albiceleste o regresa al país para recuperarse.

Al igual que ocurrió en el compromiso de este sábado ante México, todo indica que el juvenil de Estudiantes de La Plata sería reemplazado por Juan Manuel Villalba. Además, fue más que fundamental en la jugada del segundo tanto de la Selección Argentina rompiendo línea con un traslado y gran pase que terminó en el gol de Mateo Silvetti para sentenciar el resultado de la llave.

Publicidad

Álvaro Montoro y Maher Carrizo, las otras bajas

Durante la goleada por 4-0 a Nigeria en los octavos de final, Álvaro Montoro sufrió la fractura en la clavícula derecha y regresó a Argentina para llevar a cabo su recuperación. A su vez, en los cuartos de final frente a México, Maher Carrizo recibió una tarjeta amarilla y llegó al límite de amonestaciones. Por ese motivo, se perderá el duelo ante Colombia por las semifinales.

Por qué no juega Marcos Acuña hoy en River vs. Sarmiento por el Torneo Clausura 2025

ver también

Por qué no juega Marcos Acuña hoy en River vs. Sarmiento por el Torneo Clausura 2025

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Boca dio el visto bueno para que Chiquito Romero juegue en Argentinos Juniors

jpasman
toti pasman

Lo Celso fue el gran ganador del amistoso de Argentina contra Venezuela

Lee también
La reacción de Mascherano al gran presente de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20: “No tuve esa suerte”
Mundial Sub 20

La reacción de Mascherano al gran presente de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20: “No tuve esa suerte”

Eduardo Arce, DT de México Sub 20, criticó el planteo de Argentina: ''Exagerado''
Selección Argentina

Eduardo Arce, DT de México Sub 20, criticó el planteo de Argentina: ''Exagerado''

Argentina pierde a un jugador clave para la Semifinal por una situación injusta
Selección Argentina

Argentina pierde a un jugador clave para la Semifinal por una situación injusta

Los memes no tuvieron piedad luego del papelón de River frente a Sarmiento por el Torneo Clausura 2025
River Plate

Los memes no tuvieron piedad luego del papelón de River frente a Sarmiento por el Torneo Clausura 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo