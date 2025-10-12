Este sábado por la noche, la Selección Argentina consiguió la clasificación a las semifinales de la Copa del Mundo Sub 20, luego de vencer 2-0 a México en un partido híper caliente y que contó con un final con dos expulsados. Aunque ese excelente suceso le selló el boleto a la siguiente instancia, también recibió una mala noticia: un titular se pierde lo que resta del Mundial.

No es la primera vez que pierde un futbolista muy valioso el seleccionado que comanda tácticamente Diego Placente. Aunque cuenta con un plantel numeroso y de grandes jugadores que bien pueden reemplazarse entre sí para ocupar vacíos en diferentes puestos por su polifuncionalidad, esta baja es más que sustancial y obliga a modificar el armado táctico del entrenador.

Lo cierto es que Valente Pierani no jugará el resto de la Copa del Mundo Sub 20. En el primer tiempo ante México, el zaguero central salió lesionado tras no poder continuar sobre el campo de juego. Este domingo se realizó los estudios correspondientes para conocer a detalle y se reveló que sufrió una distensión en la rodilla. Así las cosas, estará afuera de las canchas por semanas.

Valente Pierani sufrió una distensión en la rodilla ante México.

No solo que no llega a recuperarse para las semifinales, por lo que se perderá el duelo ante Colombia, sino que tampoco tiene margen para estar en óptimas condiciones en el caso de una hipotética final o en el partido por el tercer puesto. De esta manera, Placente lo desafectó y ahora deberá decidir si continúa junto al resto de la delegación albiceleste o regresa al país para recuperarse.

Al igual que ocurrió en el compromiso de este sábado ante México, todo indica que el juvenil de Estudiantes de La Plata sería reemplazado por Juan Manuel Villalba. Además, fue más que fundamental en la jugada del segundo tanto de la Selección Argentina rompiendo línea con un traslado y gran pase que terminó en el gol de Mateo Silvetti para sentenciar el resultado de la llave.

Álvaro Montoro y Maher Carrizo, las otras bajas

Durante la goleada por 4-0 a Nigeria en los octavos de final, Álvaro Montoro sufrió la fractura en la clavícula derecha y regresó a Argentina para llevar a cabo su recuperación. A su vez, en los cuartos de final frente a México, Maher Carrizo recibió una tarjeta amarilla y llegó al límite de amonestaciones. Por ese motivo, se perderá el duelo ante Colombia por las semifinales.