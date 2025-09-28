¿Dónde está jugando la Selección Argentina ante Cuba por el Mundial Sub 20?

Este domingo 28 de septiembre, la Selección Argentina comenzó su participación en el Mundial Sub 20 de Chile. Los dirigidos por Diego Placente se miden ante Cuba por la primera jornada del Grupo D con la misión de sumar de a tres y encaminar la clasificación a octavos de final. Cabe destacar que en esta misma zona también están Italia y Australia.

¿Dónde está jugando la Selección Argentina contra Cuba?

La Selección Argentina y Cuban están jugando en el Estadio Elías Figueroa Brander, en Valparaíso. Este recinto cuenta con capacidad para más de 25 mil espectadores y sufrió varios cambios desde que se inauguró allá por el año 1931. La última remodelación concluyó en el año 2014. Los de Diego Placente disputarán los dos partidos restantes de la Zona D en el mismo estadio.

Grupos del Mundial sub 20

Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto.

Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá.

Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España.

Grupo D: Italia, Australia, Cuba y Argentina.

Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica.

Grupo F: Colombia, Arabia Saudita, Noruega y Nigeria.

Horarios de la Selección Argentina en el Mundial sub 20

Argentina vs. Cuba – Domingo 28 de septiembre, 20:00

Argentina vs. Australia – Miércoles 1 de octubre, 20:00

Argentina vs. Italia – Sábado 4 de octubre, 20:00

Así será la participación de Argentina en el Mundial Sub 20. (Foto: @Argentina).

Formato del Mundial sub 20

El formato del Mundial sub 20, desde su fase de grupos, contempla la participación de 24 selecciones que se dividen en 6 grupos -A al F- de cuatro naciones en cada uno. Cada selección se cruzará ante las otras tres de su zona y los dos primeros clasificados de cada uno pasarán a los octavos de final. Además, los cuatro mejores terceros también avanzarán a la siguiente ronda.

Luego, desde los octavos de final en adelante, se jugará a eliminación directa como sucede en el Mundial de mayores, inclusive con tercer puesto. Así se jugarán los cruces de octavos:

2º Grupo A vs 2º Grupo C (Valparaíso)

1º Grupo D vs 3º Grupo A/B/F (Santiago)

1º Grupo B vs 3º Grupo A/C/D (Valparaíso)

1º Grupo F vs 2º Grupo E (Talca)

1º Grupo E vs 2º Grupo D (Rancagua)

1º Grupo C vs 3º Grupo A/B/F (Rancagua)

2º Grupo B vs 2º Grupo F (Talca)

1º Grupo A vs 3º Grupo C/D/E (Santiago)

Dónde ver el Mundial sub 20

El puntapié inicial para la Selección Argentina ante su par cubano está pautado para el domingo 28 de septiembre a las 20:00, horario que tendrá también el compromiso entre Brasil, una de las candidatas, y México. Italia y Australia, los dos equipos restantes del grupo albiceleste, jugarán a las 17:00 del mismo domingo.

Cabe destacar que todos los partidos del Mundial sub 20 se podrán ver a través de Dsports y su plataforma de streaming, Dgo. Sin embargo, todos los partidos de Argentina serán posibles de sintonizar por Telefé.

