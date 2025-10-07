Argentina vs. Nigeria por los octavos de final del Mundial Sub 20: cuándo se juega, a qué hora, qué canal lo pasa y posibles formaciones

La Selección Argentina Sub 20 afronta su primera final en el Mundial de Chile 2025. El equipo dirigido por Diego Placente se medirá con Nigeria por los octavos de final. este miércoles desde las 16:30, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago. El ganador del encuentro se cruzará con México en cuartos.

El encuentro, que será arbitrado por el italiano Maurizio Mariani y televisado por Telefé y DSports, carga con una doble cuenta pendiente para la Albiceleste: la revancha de la última eliminación ante el elenco africana y la chance de romper una racha negativa de más de una década.

Cómo llegan Argentina y Nigeria a los octavos de final del Mundial Sub 20

La Selección Argentina se clasificó a esta instancia de manera contundente, liderando el Grupo D con puntaje ideal. Fue el único equipo junto a Japón en ganar sus tres partidos, tras superar 3-1 a Cuba, 4-1 a Australia y 1-0 a Italia.

Del otro lado, Nigeria llega con un camino más irregular, habiéndose clasificado como uno de los mejores terceros, con cuatro unidades. Su paso por el Grupo F fue una montaña rusa de resultados, mostrando fragilidad al caer 1-0 Noruega, pero también una importante capacidad de reacción para vencer a 3-2 Arabia Saudita e igualar 1-1 con Colombia.

Lo cierto es que este partido tiene un fuerte sabor a revancha. Es que en el último Mundial Sub 20, disputado hace dos años en suelo argentino, la Albiceleste también completó una fase de grupos impecable, pero sufrió una sorpresiva y dolorosa caída por 2-0 precisamente ante Nigeria en octavos de final.

Pero hay más en juego. La Albiceleste carga con una mochila histórica: no logra meterse entre los ocho mejores de un Mundial Sub 20 desde la edición de Colombia 2011. Tras 14 años, intentará ponerle punto final a la racha negativa.

La probable formación de la Selección Argentina vs. Nigeria

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña, Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre y Alejo Sarco.

La posible alineación de Nigeria vs. Argentina

Ebenezer Harcourt; Amos Ochoche, Daniel Bameyi, Haruna Aliyu, Azuka Alatan; Daniel Daga, Israel Ayuma; Tahir Maigana, Salihu Nasiru, Sani Suleiman y Kparobo Arierhi.

