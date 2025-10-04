Qué día y a qué hora juega la Selección Argentina por los octavos de final del Mundial Sub 20

La Selección Argentina se clasificó a los octavos de final del Mundial Sub-20 con puntaje ideal tras vencer 1-0 a Italia en la última fecha del Grupo D. Con esta victoria, el conjunto dirigido por Diego Placente cerró la primera fase con tres triunfos en tres presentaciones. El equipo había debutado con un 2-1 ante Cuba y luego superó 4-1 a Australia.

Esta campaña le permitió al seleccionado sumar nueve puntos, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del torneo y asegurando su lugar entre los 16 mejores del mundo en la categoría.

¿Cuándo juega Argentina por los octavos del Mundial Sub-20?

El conjunto nacional, que se aseguró el liderazgo del Grupo D con puntaje perfecto, saltará nuevamente al campo de juego el próximo miércoles 8 de octubre a las 16:30 (hora de Argentina). El escenario para este crucial encuentro de eliminación directa será el histórico Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, ubicado en Santiago de Chile. Aún resta conocer el rival, que se definirá este domingo al conocerse el mejor tercero de los grupos B, E o F.

Argentina, a la espera de un rival: las zonas E y F en la mira

Con la clasificación y el primer puesto en el bolsillo, la única incógnita que resta por develar es el nombre del próximo adversario. Según estipula el reglamento de la competencia, por haber finalizado como primero del Grupo D, Argentina deberá medirse contra uno de los mejores terceros clasificados de los grupos B, E o F.

El tercer puesto del Grupo B ya está definido y es Corea del Sur. Sin embargo, el panorama de los grupos E (podría ser Francia o Sudáfrica), y al F (Noruega, Colombia o Nigeria son potenciales rivales) resolverá este domingo 5 de octubre, con la disputa de la última jornada. Por lo tanto, el cuerpo técnico y los jugadores seguirán con atención los resultados.

Así está la llave de octavos de final del Mundial sub 20

Chile (2°A) vs. México (2°C)

Argentina(1°D) vs. (3°B/E/F)

Ucrania (1°B) vs. (3°A/C/D)

(1°F) vs. (2°E)

(1°E) vs. Italia (2°D)

Marruecos (1°C) vs. (3°A/B/F)

Paraguay (2°B) vs. (2°F)

Japón (1°A) vs. (3°C/D/E)

* Egipto (3°A), Corea del Sur (3°B), España (3°C) y Australia (3°D) dependen de los resultados de los grupos E y F para confirmar sus respectivas clasificaciones y rivales de octavos

** Los mejores 4 terceros clasifican. De momento, Corea del Sur y España, con 4 puntos, estarían clasificados. Egipto y Australia, con 3, están más en riesgo.

***De momento, el rival de Argentina saldrá de Corea del Sur (3°B), Francia o Sudáfrica (3°E) o Noruega, Colombia o Nigeria (3°F).

