Llegó el momento de la verdad. Ibrahim Maza tiene la gran oportunidad de su vida, donde es parte del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que es la primera edición del certamen del que forma parte.

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Hace tiempo que dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad, y con la que Argelia intentará llegar lejos en la quinta edición mundialista de la que forma parte desde que clasificó por primera vez en España 1982. Y como si fuese poco, lo comparan con Diego Maradona.

Ibrahim Maza es marcado por Manuel Ugarte. (Valerio Pennicino/Getty Images)

Dentro de la tierra a la que representa lo bautizaron “Mazadona”. Sí, una mezcla inevitable entre su apellido y el mejor futbolista de todos los tiempos. El mote nació por su forma de jugar: gambeta, conducción y personalidad. Virtudes que empezaron a llamar la atención desde muy joven y que hoy lo transforman en una de las cartas más peligrosas los Zorros del Desierto.

Como bien anticipa el sobrenombre, Maza se mueve principalmente como mediocampista ofensivo, aunque también puede arrancar desde un costado. Su gran diferencia con el campeón del mundo en México ’86 aparece en el perfil: es diestro. Pero sabe usarlo. En Europa ya figura entre los Sub-21 con mejores estadísticas en duelos ofensivos ganados y pases clave hacia el área, además de ser dueño de una pegada con la que hace daño desde media distancia. Su crecimiento también se refleja en el seleccionado, donde es visto como uno de los líderes del recambio generacional.

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Biografía y orígenes: ¿De dónde es, quiénes son los padres y cuántos años tiene Ibrahim Maza?

Fecha de nacimiento: 24 de noviembre de 2005.

24 de noviembre de 2005. Lugar de nacimiento: Berlín, Alemania.

Berlín, Alemania. Edad actual: 20.

20. Nacionalidad: germano (por nacimiento) y argelino (por su padre).

germano (por nacimiento) y argelino (por su padre). Nombre de la madre: es de origen vietnamita, pero no se conoce su nombre.

es de origen vietnamita, pero no se conoce su nombre. Nombre del padre: Sofiane Maza, es de origen argelino.

Estadísticas y presente en Bayer Leverkusen (Temporada 2025/26)

Partidos jugados: 44

44 Goles: 5

5 Asistencias: 7

Nota: Las estadísticas corresponden a la temporada completa con el club alemán (Bundesliga, Copa de Alemania y UEFA Champions League) hasta la previa de la Copa del Mundo.

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El camino de Ibrahim Maza en la Selección de Argelia

Fecha de debut absoluto: 9 de octubre de 2024 – Argelia 5-1 Togo (Clasificación a la Copa África).

9 de octubre de 2024 – Argelia 5-1 Togo (Clasificación a la Copa África). Títulos ganados con la Mayor: 0

0 Partidos jugados: 17

17 Goles marcados: 2 (1 asistencia)

2 (1 asistencia) Mundial anterior: no llegaba a la competencia desde Brasil 2014.

Ibrahim Maza, figura de Argelia. (Simone Arveda/Getty Images)

¿Qué rol tendrá en el esquema de su selección para el Mundial?

Ibrahim Maza aparece como una de las grandes cartas de desequilibrio de Argelia para el Mundial 2026. El mediapunta surgido en Hertha BSC combina creatividad, conducción y capacidad para romper líneas, por lo que se perfila como el encargado de conectar el mediocampo con los delanteros. Su función principal será aportar claridad en los metros finales y generar situaciones de peligro a partir de su talento individual.

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Dentro del esquema argelino, Maza podría moverse con libertad por detrás del centrodelantero o partir desde una posición más recostada hacia la izquierda para aprovechar su perfil técnico. Su visión de juego y su habilidad para encontrar espacios entre los defensores rivales lo convierten en una pieza clave para acelerar transiciones y asistir a los atacantes. Además, posee un buen remate de media distancia, una herramienta que puede resultar decisiva en partidos cerrados.

A pesar de su juventud, el seleccionado africano deposita grandes expectativas en él para marcar diferencias frente a rivales de mayor jerarquía. En un equipo que buscará ser compacto y aprovechar cada oportunidad, Maza tendrá la responsabilidad de liderar la generación ofensiva y convertirse en el futbolista capaz de cambiar el rumbo de un encuentro con una acción individual o un pase decisivo.

Cotización, contrato y valor de mercado de Ibrahim Maza

Cuánto vale: según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, el delantero tiene actualmente un valor de mercado que ronda los 45 millones de euros .

según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, el delantero tiene actualmente un valor de mercado que ronda los . Salario: en Bayer Leverkusen y según portales especializados en finanzas deportivas, Maza percibe un salario cercano a los 1.650.000de euros anuales netos , contando bonificaciones.

en Bayer Leverkusen y según portales especializados en finanzas deportivas, Maza percibe un salario cercano a los , contando bonificaciones. Cláusula de rescisión: no posee una cláusula de rescisión pública conocida en su contrato con Die Werkself, el cual se extiende hasta junio de 2030.

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