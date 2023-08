El actual clasificado mundial número ocho de la división de peso ligero de UFC, el armenio que representa a Rusia, Arman Tsarukyan, se enfrentará al brasilero Joaquim Silva, quién no está clasificado en la división de las 155 libras en UFC, la pelea será el choque co-estelar de la cartelera UFC Vegas 75, la cual se llevará a cabo este mismo sábado, 17 de junio, en el UFC Apex de la ciudad del pecado, Las Vegas en Nevada.

La pelea, que es promocionada por la UFC, será televisada por ESPN.

¿Cómo llega Arman Tsarukyan a UFC Vegas 75?

Tsarukyan, quién es conocido como 'Ahalkalakets' y tiene 28 años de edad, estará buscando su segunda victoria consecutiva luego de haber obtenido una decisión unánime de los jueces ante Damir Ismagulov el pasado mes de diciembre del año 2022. Supo mantener una racha de cinco victorias en UFC,

Ahora se presenta a la pelea con un registro 19-3 con 12 finalizaciones, 7 por nocaut y 5 por sumisión. En su carrera de poco más de cuatro años y ocho peleas en UFC, ha ganado cuatro bonos por desempeño, dos veces el Performance of the Night, cuando venció a Christos Giagos y Joel Álvarez, también ha ganado dos veces el Fight of the Night, gracias a sus espectaculares peleas contra Islam Makhachev y Mateusz Gamrot.

¿Cómo llega Joaquim Silva a UFC Vegas 75?

Silva, quién es conocido como 'Netto BJJ' y tiene 34 años de edad, estará buscando su segunda victoria consecutiva luego de haber noqueado a Jesse Ronson el pasado mes de octubre del año pasado, para así recuperarse de dos derrotas que venía arrastrando.

Se presenta a la pelea con un registro 12-3 con 10 finalizaciones, 7 por nocaut y 3 por sumisión. En su interrumpida carrera de casi ocho años y ocho peleas en UFC, ha ganado dos bonos por desempeño, una vez el Performance of the Night, gracias a su espectacular peleas contra Jesse Ronson y una vez el Fight of the Night, que ganó gracias a su pelea contra Jared Gordon.

En la cartelera UFC Vegas 75 la pelea estelar de la noche tendrá como protagonistas al actual clasificado mundial número tres de la división de peso medio de UFC, el italiano Marvin Vettori, enfrentando al actual clasificado mundial número cuatro de la división las 185 libras en UFC, el norteamericano Jared Cannonier, en una pelea por la división de peso medio de UFC. Mientras que el inglés Christian Leroy Duncan, estará exponiendo su invicto de ocho peleas contra el armenio Armen Petrosyan, en una pelea por la división de peso medio de UFC. También estarán los mexicanos Manuel Torres y Cristian Quiñonez, quienes enfrentarán a Nikolas Motta y Kyung Ho Kang respectivamente, en peleas por las divisiones de peso ligero y gallo de UFC.