Los peleadores que compiten en la cartelera Saúl “Canelo” Álvarez vs. Jermell Charlo, se enfrentaron este martes durante una conferencia de prensa en Los Ángeles antes de sus respectivos enfrentamientos que tendrán lugar el sábado 30 de septiembre desde la Arena T-Mobile en Las Vegas, Nevada.

La velada es organizada por Premier Boxing Champions y será televisada por PPV Showtime.

La conferencia de prensa de este martes contó con la sensación en ascenso e invicto Jesús “Mono” Ramos Jr. y el principal contendiente Erickson “Hammer” Lubin, quienes compiten en el evento co-estelar de peso súper welter, los excampeones mundiales Yordenis Ugas y Mario “El Azteca” Barrios, quienes se enfrentaron. por el título interino de peso welter del CMB, y los pesos medianos en ascenso Elijah García y Armando Reséndiz, quienes se batirán en duelo en el primer combarte a ser transmitido por televisión.

Esto es lo que dijeron Yordenis Ugas y Mario “El Azteca” Barrios, junto a Elijah García y su rival Armando Reséndiz, en la conferencia de prensa el martes desde The Conga Room en L.A. Live:

YORDENIS UGAS:

“Lo más importante en este momento no es lo que la gente pueda estar diciendo, es que estoy sano y feliz. Me estoy preparando de la manera correcta para una gran pelea contra Barrios. No me importa nada más”.

“Barrios es un peleador fuerte, un peleador duro y un ex campeón mundial. Estoy motivado para enfrentarme a un oponente de su calibre”.

“Hay mucho en juego en esta pelea, pero esto es lo que hago. Salgo y peleo contra los mejores. Planeo aprovechar al máximo esta oportunidad”.

“Pensé que peleé bien contra Errol Spence Jr. y salí de la pelea sabiendo que puedo competir contra los mejores. Quiero demostrar que soy uno de los mejores pesos welter del mundo”.

“Prometo que los fanáticos verán otra pelea emocionante el 30 de septiembre. Esta es otra oportunidad para mí de desafiar a los mejores. Gane o pierda, siempre sigo adelante y eso es lo que verán el 30 de septiembre”.

MARIO BARRIOS:

“Cada vez que me presentan una pelea, nunca hay un nombre al que le digo que no. Esto no fue diferente. Ugas es un tremendo peleador y esta es una gran oportunidad. Estaba más que feliz de aceptar la pelea”.

“Estoy tratando de solidificar mi marca en esta división. Será una pelea dura el 30 de septiembre. Nunca lo he visto rehuir una pelea y yo tengo un estilo similar. Este será explosivo y no querrás perderte”.

“Ambos vamos a hacerlo la noche de la pelea. Esta es una cartelera emocionante y una oportunidad emocionante de pelear por un título mundial interino”.

“Espero la mejor versión de Ugás. Ambos tenemos mucho que demostrar. Una victoria nos coloca a la altura de todos los mejores pesos welter. Hay muchas buenas peleas por hacer y todos estamos trabajando para llegar a la cima de la división”.

“Fui aprendiendo con cada pelea y saqué mucho de mis derrotas. Sigo teniendo tanta hambre como siempre. Tuve mi pelea de regreso en febrero en San Antonio y ahora busco traer otro título a casa”.

“Se necesitará todo lo posible para conseguir esta victoria. Tendré que usar mi habilidad de boxeo, mi poder y mi alcance. Será una pelea emocionante y estoy deseando que llegue”.

ELIJAH GARCÍA:

“Tengo la suerte de estar en esta cartelera. Sé que el 30 de septiembre tendré la pelea más dura de mi carrera hasta ahora. Reséndiz llega fuerte, en forma y dispuesto a pelear”.

“Me siento honrado de estar en una cartelera con tantos otros grandes luchadores. Me estoy preparando para ser campeón mundial y estas duras peleas son las que me prepararán para eso”.

“Este ha sido el mejor año de mi carrera. Tuve una gran sorpresa a principios de año y luego obtuve una dura victoria en 10 asaltos. Ahora estoy en eventos de pago por evento consecutivos. Es como un chasquido de dedos y exploto. Sólo estoy entrenando duro y preparándome para una pelea dura”.

“Quiero ser campeón del mundo a los 21 años. Pelear contra oponentes duros como Armando me preparará para cuando llegue esa oportunidad. Sé lo difícil que será, pero ese es el camino que tengo que seguir”.

“Armando viene de una gran victoria y es joven y fuerte. No veo por qué esta pelea no sería un paso adelante para mí. Estoy listo para ello”.

“Simplemente me mantengo humilde y mantengo mi fe fuerte. No quiero mirar hacia adelante y dar un salto demasiado grande. Estoy siguiendo la dirección que mi equipo me dice que vaya”.

ARMANDO RESENDIZ:

“Espero una pelea dura y me he entrenado para eso. Espero que esta sea una pelea que a los fanáticos les encante. Quiero que todos sintonicen y disfruten de la acción”.

“Creo que tengo la experiencia de mi lado, pero la edad no importa demasiado. Cuando era más joven, también luché contra luchadores mayores. Cómo te preparas es lo que realmente importa y creo que ambos nos prepararemos de la manera correcta”.

“Demostré lo hambriento que estaba cuando vencí a Jarrett Hurd. Tengo grandes objetivos en el deporte. Quiero ser un elemento básico del evento principal y ese fue un gran paso hacia eso”.

“Estoy muy emocionado de tener a Manny Robles en mi esquina. Combinamos muy bien. Verás más de eso en esta pelea. Entrenamos duro y eso se refleja dentro del ring”.

TOM BROWN, Presidente de Promociones TGB

“Qué noche va a ser esta. Este es un evento masivo. Canelo vs Charlo, indiscutible vs indiscutible. Con una pelea de esta magnitud, teníamos que ofrecer una cartelera repleta”.

“Estos tres enfrentamientos tienen todo lo que los fanáticos del boxeo pueden esperar o contar para una cartelera de PPV. Cada peleador aquí tiene la oportunidad de catapultarse a la cima de su división con una victoria el 30 de septiembre”.

“Todas estas peleas tienen la posibilidad de ser una guerra total y podrían robarse el show. Estas son tres peleas de calidad, competitivas y de alto riesgo”.