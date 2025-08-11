Es tendencia:
El Turco García anunció que será candidato en las próximas elecciones: “Hay mucha gente en la calle”

El exfutbolista confirmó que se pasará a la política y este lunes comenzó con la campaña.

Por Agustín Vetere

El Turco García se vuelca a la política.
A más de 25 años de su retiro como futbolista profesional, Claudio García, más conocido como el Turco, mudó su carisma a YouTube. El bicampeón de América con la Selección Argentina y exjugador de clubes como Huracán, Racing, Vélez y Olympique de Lyon encontró en Internet cómo llegar al público.

Pero el Turco se animó ahora a afrontar una nueva faceta. Con 61 años, el oriundo de Lanús, criado en Villa Lugano, se lanzó a la política y este lunes ya inició su campaña. García será, el 26 de octubre, candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El exfutbolista formará parte de la lista del Partido Integrar, que llevará a Daniel Amoroso como principal candidato. El Turco, por su parte, irá tercero en esta propuesta política.

Sin tiempo que perder, a dos meses y medio de las elecciones en la capital argentina, García y Amoroso iniciaron la campaña este lunes con una recorrida por Villa Soldati, dónde ya mostraron que el aporte del exjugador irá por el lado del deporte y la inclusión a través del mismo.

“Hay mucha gente durmiendo en la calle. Antes la Ciudad era una cosa y la Provincia era otra, pero ahora están muy parejas”, sintetizó el Turco sobre cómo ve la realidad del área metropolitana y lo que lo llevó a involucrarse en la política a partir de este año.

Amoroso, por su parte, expresó: “Tomé la decisión de volver a la política después de muchos años. Para eso, convoqué a gente amiga que pueda aportar sus conocimientos desde diferentes lugares. El Turco lo puede hacer desde el deporte, la inclusión y la superación personal”.

“La política le dio la espalda a los porteños. Los dirigentes se gritan entre ellos para saber quién tiene razón y le exigen a la gente que se ponga de un lado o del otro. A nadie le importa escuchar cuáles son los problemas que afecta a la ciudadanía, y mucho menos resolverlos. Por eso ahora tenemos una Ciudad rota a pesar de todo su potencial, lejos de lo que alguna vez fue, y de las otras grandes capitales del mundo”, se extendió quién liderará la lista.

